Davos’ta Trump’ın Açıklamaları Piyasalarda Dalgalanma Yarattı

DÜNYA EKONOMİ FORUMU’NDA TRUMP’IN KONUŞMASI

Davos’ta süren Dünya Ekonomi Forumu kapsamında ABD Başkanı’nın beklenen konuşması gerçekleştirildi. Başkan’ın yaptığı açıklamalar sonrası piyasalarda önemli dalgalanmalar gözlemlendi.

PİYASALAR NASIL TEPKİ GÖSTERDİ?

Trump, kripto paralarla ilgili yeni yasa tasarısını yakın zamanda imzalamayı planladığını ifade ettikten sonra Bitcoin değer kazanarak yükselişe geçti. Konuşma öncesinde lider kripto para birimi Bitcoin 88 bin 619 dolardan işlem görüyordu. Başkan’ın açıklamalarının ardından Bitcoin, 90 bin 589 dolara ulaştı.

ONS ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Trump’ın konuşması öncesinde ons altın 4 bin 878 dolarda bulunuyordu. Ancak yapılacak açıklamalar sonrasında değer kaybederek 4 bin 815 dolara geriledi.

DOLAR ENDEKSİ ARTIYOR

Dolar endeksi, Trump öncesinde 98,45 puanda iken, konuşmanın ardından 98,65 puana yükseldi. Euro/Dolar paritesi ise Trump’ın açıklamaları öncesinde 1,1732 seviyesindeyken, konuşma sonrası yükselişini sürdüremeyerek 1,1700 seviyesine geriledi.