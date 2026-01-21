Davos’ta Trump’ın Açıklamaları Piyasalarda Dalgalanma Yarattı

davos-ta-trump-in-aciklamalari-piyasalarda-dalgalanma-yaratti

DÜNYA EKONOMİ FORUMU’NDA TRUMP’IN KONUŞMASI

Davos’ta süren Dünya Ekonomi Forumu kapsamında ABD Başkanı’nın beklenen konuşması gerçekleştirildi. Başkan’ın yaptığı açıklamalar sonrası piyasalarda önemli dalgalanmalar gözlemlendi.

PİYASALAR NASIL TEPKİ GÖSTERDİ?

Trump, kripto paralarla ilgili yeni yasa tasarısını yakın zamanda imzalamayı planladığını ifade ettikten sonra Bitcoin değer kazanarak yükselişe geçti. Konuşma öncesinde lider kripto para birimi Bitcoin 88 bin 619 dolardan işlem görüyordu. Başkan’ın açıklamalarının ardından Bitcoin, 90 bin 589 dolara ulaştı.

ONS ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Trump’ın konuşması öncesinde ons altın 4 bin 878 dolarda bulunuyordu. Ancak yapılacak açıklamalar sonrasında değer kaybederek 4 bin 815 dolara geriledi.

DOLAR ENDEKSİ ARTIYOR

Dolar endeksi, Trump öncesinde 98,45 puanda iken, konuşmanın ardından 98,65 puana yükseldi. Euro/Dolar paritesi ise Trump’ın açıklamaları öncesinde 1,1732 seviyesindeyken, konuşma sonrası yükselişini sürdüremeyerek 1,1700 seviyesine geriledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Davos Zirvesinde Trump’ın Açıklamaları Piyasalara Etki Etti

ABD Başkanı Trump'ın Davos'taki açıklamaları piyasalarda dalgalanmalara yol açtı; Bitcoin'de ani bir artış görülürken, altın fiyatları düştü.
Gündem

ABD Ordusu Grönland İlgili Fikirden Rahatsızlık Duyuyor

ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ele geçirmek için askeri güç kullanma tehditleri, Pentagona'daki subaylar arasında endişe yarattı. Müttefik liderler, Washington'a olan güvenin azaldığını belirtti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lula Da Silva İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya lideri Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.
Gündem

Çin Nüfusu 2025’te 3,5 Milyon Azaldı

Çin, 1949'dan bu yana en düşük doğum oranını kaydederken, Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını ele geçirmeye devam ediyor.
Gündem

Suriye’de Çatışmalar Devam Ederken ABD’den DEAŞ Hamlesi

ABD ordusu, 7 bin DEAŞ'lı teröristi Irak'a sevk etmek amacıyla operasyon başlatacağını duyurdu; Haseke'den şu ana kadar 150 tutuklu taşındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.