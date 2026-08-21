DEA, Hayden Panettiere’in Ölümünü Araştırmaya Katıldı

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Bir etkinlikte gülümseyen kadın, arka planda Barnes & Noble logosu var
Hayden Panettiere'nin ani ölümü, Hollywood ve dünya genelinde derin bir üzüntü yarattı.
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ABD’nin federal narkotik birimi, oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya dahil oldu. 36 yaşındaki oyuncu, pazar günü Güney Karolina’nın Greenville kentindeki bir apartman dairesinde tepkisiz halde bulunmuştu. Yetkililere göre, erkek arkadaşı ve kardeşinin yaptığı 911 çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Panettiere’yi kalp krizi geçirmiş halde buldu. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen oyuncu kurtarılamadı ve saat 14.32’de olay yerinde hayatını kaybetti.

DEA SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

Olayla ilgili yürütülen soruşturmaya federal Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin (DEA) katıldığı, konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde yer aldı. Ekiplerin Panettiere’nin ölümünde aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu, olay yerinden alınan telsiz kayıtlarında da bu yönde anonslar yapıldığı öğrenildi. Ancak yetkililer, oyuncunun aşırı dozdan ölüp ölmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

OTOPside TRAVMA BULGUSU YOK

Pazartesi günü yapılan otopside, Panettiere’nin ölümüne katkıda bulunabilecek herhangi bir travma izine rastlanmadığı bildirildi. Ölüm nedeni ve şekli, ek testlerin sonuçlarına kadar belirlenemedi. Birçok ölüm soruşturmasında standart olarak uygulanan toksikoloji testlerinin sonuçlarının haftalarca sürebileceği belirtildi.

ERKEK ARKADAŞININ AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Panettiere’nin erkek arkadaşı Brian Hickerson’ı temsil eden hukuk bürosu, konuya ilişkin ilk yazılı açıklamasını yaptı. Açıklamada, “Hayden’in ölümü hâlâ soruşturma altında ve soruşturmanın devam etmesine izin vermek önemli. Polisin açıkladığı üzere olayda kötü niyet bulgusu yok. Hayden’in yakınlarına saygı ve devam eden soruşturma nedeniyle şu an daha fazla yorum yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

YEŞİMİN BABASINDAN TAZİYE MESAJI

Panettiere’nin ani ölümü, Hollywood’dan Ukrayna’ya uzanan geniş bir çevrede derin üzüntü yarattı. Çocuğunun babası, eski partneri ve Ukraynalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailemiz derin bir şok ve keder yaşıyor. Muazzam yeteneğiyle inanılmaz bir kariyer inşa etti, aynı zamanda çok zorlu bir sektörün karanlık yüzleriyle de mücadele etti” dedi.

POLİS SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Greenville Polis Departmanı, Panettiere’nin dosyasının diğer tüm ölüm soruşturmalarıyla aynı şekilde ele alındığını ve medyaya röportaj verilmeyeceğini duyurdu. Yetkililer yaptıkları açıklamada, “Polis Departmanı, Adli Tıp Kurumu ile birlikte çalışır, bulguları alır, olguları ve kanıtları inceler ve ardından ceza soruşturmasının gerekli olup olmadığına karar verir. İlk müdahale ve soruşturma sırasında herhangi bir kötü niyet belirtisine rastlanmadı” ifadelerine yer verdi.

Çocuk yaşta yıldızlaşan Panettiere, yetişkinlik döneminde bağımlılık ve doğum sonrası depresyonla mücadelesini açıkça dile getirmiş, bu zorlukların yanı sıra kardeşinin acı kaybını da bu yıl yayımlanan anı kitabında kaleme almıştı.

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