DEAŞ Operasyonları: 56 İlde 525 Terör Şüphelisi Yakalandı

Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı, 56 ilde DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

525 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 525 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “56 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı.”

Tespit edilen şüphelilerin, örgüte finansal destek sağladıkları ve geçmişte DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri, haklarında aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

56 İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonuyla, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince toplam 56 ilde operasyonlar yapıldı.

DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma güçleriyle DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri ve finansal yapılanmalarına yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Daire Başkanlığı, kahraman polisler, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emeği geçenleri kutluyoruz.