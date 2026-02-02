Değerli Metallerde Düşüş Devam Ediyor: Altın ve Gümüş Geriliyor

Değerli Metallerde Düşüş Devam Ediyor

Cuma günü yaşanan sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı Federal Rezerv Başkanı olarak atama planlarıyla tetiklendi. Bu durum, değerli metallerdeki hızlı değer kaybını durdurmayı başaramadı.

REKOR SATIŞLAR GELDİ

Altın fiyatlarında yaşanan amansız yükselişin ardından, yatırımcılar kâr almak için harekete geçti. Güçlü merkez bankası talepleri ve artan devlet borçlarına ilişkin endişeler, bilanço yönetiminde değerli varlıklara yönelimi artırdı. Bu durum, spekülatif alımlar sayesinde yükselişi desteklerken, kâr alma işlemleriyle düşüşü daha da derinleştirdi.

ONS ALTIN

Ons altın, güne 4 bin 799 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 4 bin 536 dolar, en yüksek ise 4 bin 884 dolar seviyelerine ulaştı. Şu anda işlem fiyatı 4 bin 544 dolar civarında.

GRAM ALTIN

Gram altın, 6 bin 780 liradan işlem görmeye başladı. Gün içinde 6 bin 412 lira ile 6 bin 831 lira arasında dalgalandı. Şu anki işlem fiyatı ise 6 bin 443 lira olarak belirlendi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Günün ilk saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları şöyle: Gram altın 6 bin 443 TL, çeyrek altın 11 bin 202 TL, yarım altın 22 bin 392 TL, tam altın 46 bin 510 TL, Cumhuriyet altını 44 bin 669 TL, gremse altın 116 bin 278 TL, Reşat altını 44 bin 701 TL ve ata altını 47 bin 964 TL.

GÜMÜŞ DÜŞÜŞÜNÜ DERİNLEŞTİRİYOR

Gümüş fiyatları, altındaki benzer sebeplerden dolayı gerilemeye devam ediyor. Uzman görüşleri, sanayinin gümüş talebinin rekor seviyelerde artacağını öngörüyordu. Ancak, son cuma gününden itibaren gümüş fiyatları yüzde 40 oranında değer kaybı yaşadı. Elektrikli araçlar ve güneş enerjisi panellerine ilişkin üretim durdurulması, talep gerilemesi olmamasına karşın gümüşteki düşüşü tetikliyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş, 82,48 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 74,68 dolar, en yüksek 87,93 dolar seviyelerine ulaştı. Şu anda 75,12 dolardan alıcı buluyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş, 115,5 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde 105,17 lira ile 123,1 lira arasında değişiklik gösterdi. Bugün işlem gören fiyatı ise 107,54 lira seviyesinde.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalanma, haftanın ilk işlem gününde de sürüyor. Dolar 0,01 artarak 43,49 TL’ye çıkarken, euro ise yüzde 0,03’lük bir düşüşle 51,56 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Kripto para piyasasında çalkantılı seyir devam ediyor, Bitcoin ise talep azalması ve likidite sorunları nedeniyle şubat başında 75 bin dolara gerileyerek önemli bir kayıp yaşadı. Şu an itibarıyla Bitcoin, yüzde 2,09 değer kaybederek 75 bin 289 dolar seviyesine düştü. Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para olan Etherium ise yüzde 2,80 değer kaybederek 2 bin 203 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL’DA TARİHİ ZİRVE

BIST 100 endeksi, haftayı 13.838 puanla rekor bir seviyede kapattı. Endeks, bir önceki kapanışa göre 7,19 puan artarken toplam işlem hacmi 244,1 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi ise yüzde 1,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, madencilik sektörü ise yüzde 6,38 değer kaybetti.