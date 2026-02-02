Değerli Metallerde Düşüş Rüzgarı Hız Kesmeden Sürüyor

Değerli metallerdeki düşüş devam ediyor. Cuma günü yaşanan sert gerileme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı Federal Rezerv Başkanı olarak atama niyetinde olduğu yönündeki haberlerle tetiklendi.

REKOR SATIŞLAR YAŞANIYOR

Altında kaydedilen rekor seviyeleri ardından yatırımcılar kâr almak için satış gerçekleştiriyor. Bu süreç, güçlü merkez bankası talebi ve yatırımcıların artan devlet borçlarına dair endişelerle fiziki varlıklara yönelmesiyle desteklenen değer kaybettirme ticareti çerçevesinde gerçekleşiyor. Özellikle Çin’den gelen spekülatif alımlar, fiyatları yükselterek işlem hacmini artırırken, kâr alma işlemleri düşüşü derinleştiriyor.

ONS ALTINDAKİ DEĞİŞİMLER

Ons altın güne 4,799 dolardan merhaba dedi. Gün içerisinde en düşük 4,536 dolar, en yüksek ise 4,884 dolar seviyeleri görüldü ve şu anki fiyatı 4,544 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM ALTINDAKİ FİYATLAR

Gram altın güne 6,780 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6,412 lira, en yükseği ise 6,831 lira olarak kaydedildi. Şu anda gram altın 6,443 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları şu şekilde; gram altın: 6,443 TL, çeyrek altın: 11,202 TL, yarım altın: 22,392 TL, tam altın: 46,510 TL, Cumhuriyet altını: 44,669 TL, gremse altın: 116,278 TL, Reşat altını: 44,701 TL, Ata altını: 47,964 TL.

GÜMÜŞTEKİ GERİLEME SÜRÜYOR

Gümüş fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzer sebeplerden kaynaklanıyor. Uzmanların gümüş talebinin rekor seviyelere yükseleceği yönündeki öngörüleri hayata geçmedi. Cuma gününden itibaren gümüş, yüzde 40 seviyesinde değer kaybı yaşadı. Uzmanlar, elektrikli araç ve güneş enerjisi panellerine olan talebin duraksamasının, gümüş fiyatlarını etkilediğini belirtiyor.

ONS GÜMÜŞTEKİ FİYAT GÖRÜNTÜSÜ

Ons gümüş güne 82,48 dolardan başladı. Gün içindeki en düşük değer 74,68 dolar, en yüksek değer ise 87,93 dolar düzeyinde oldu. Şu anki işlem fiyatı 75,12 dolar olarak kaydedildi.

GRAM GÜMÜŞTEKİ FİYAT DEĞİŞİMİ

Gram gümüş güne 115,5 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 105,17 lira, en yüksek 123,1 lira seviyeleri görüldü. Güncel işlem fiyatı ise 107,54 lira olarak belirleniyor.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, haftanın ilk işlem gününde sürüyor. Dolar 0,01 artışla 43,49 TL’ye çıkarken, euro ise yüzde 0,03 oranında düşüşle 51,56 TL civarından işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA ÇALKANTILI SEYİR

Yeni yıla yükselişle başlayan Bitcoin, yarılanma sürecinde kayıplar yaşadıktan sonra toparlanmaya çalıştı. Ancak Bitcoin, azalan talep ve likiditenin etkisiyle şubat ayı başlarında 75 bin doların altına gerileyerek nisan 2025 sonundan bu yana en düşük seviyeye inmiş durumda. Türkiye saati ile 09.00 itibarıyla Bitcoin, yüzde 2,09 değer kaybıyla 75,289 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise yüzde 2,80 değer kaybederek 2,203 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL’DA TARİHİ REKOR

BIST 100 endeksi haftayı 13,838 puanla rekor seviyede tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 7,19 puan artmış durumda ve toplam işlem hacmi 244,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi ise yüzde 1,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en fazla kaybettiren ise madencilik sektörü oldu.