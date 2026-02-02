Refah Sınır Kapısı Hastalar İçin Çift Yönlü Açıldı 10:50 — 02 Şubat 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır MISIR, GAZZE’DEKİ HASTALARI KABUL ETMEYE BAŞLADI Mısır’ın pazartesi gününden itibaren Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’deki hastaları kabul edeceği ifade edilmişti. Bugün itibarıyla sınır kapısının açıldığı bildirildi. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Yeni Belgelerde Epstein İle Siegal’ın İlişkisi Gün Yüzüne Çıktı Epstein belgeleri, ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'in pedofiliye ilişkin skandal bir teklifini gün yüzüne çıkardı. Siegal, Epstein'e Afrika'dan bebek getirebileceğini söyledi. 4 dakika önce yayınlandı! Gündem Kripto Para Piyasalarında Düşüş Devam Ediyor Altın ve gümüşdeki düşüş, kripto para piyasasını da etkiliyor. Bitcoin yatırımcıları, yaşanan sert satışlar nedeniyle zor günler geçiriyor. 4 dakika önce yayınlandı! Gündem BES Çıkışları Rekor Kırarken Girişler Düşüşte Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısındaki azalmanın ardından, yeni katılımlar düştü ve sistemden çıkış oranları tarihi zirveye ulaştı. 15 dakika önce yayınlandı! Gündem Epstein Davasında Yeni Belgelerle Gündeme Gelen İstifalar İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Mandelson, Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle İşçi Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu ve "Daha fazla utanç istemiyorum" dedi. 23 dakika önce yayınlandı! Gündem Didim’de Cinayet Sırrı: İki Kardeş Gözaltında Didim'de 44 yaşındaki Gül Seher Göksan ve 23 yaşındaki Turan Emre Arıkan'ın cesetleri bulundu. İki yaşlı kardeş gözaltına alındı, cinayetin alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. 23 dakika önce yayınlandı!