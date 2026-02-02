MG HS Hybrid+ Modeli Türkiye’de Yola Çıkıyor

mg-hs-hybrid-modeli-turkiye-de-yola-cikiyor

MG markası, ürün yelpazesini genişletme amacıyla ZS Hybrid+ modelinden sonra HS Hybrid+ modelini Türkiye pazarına sunuyor. Gelişmiş donanımı ve etkileyici boyutlarıyla ön plana çıkan bu aracın, önümüzdeki şubat ayında trafikte yer alması bekleniyor.

GÜÇLÜ HİBRİT TEKNOLOJİSİ

HS Hybrid+ modelinin, toplamda 224 PS güç üreten motor sistemi ile performans ve sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Araçta bulunan 1,83 kWh kapasiteli batarya ve etkili elektrik motoru, geleneksel hibrit araçlara göre daha uzun süre ve yüksek hızlarda elektrikli sürüş imkanı sağlıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Antalya’da Hortumun Ardından Enkaz Temizleme Çalışmaları Başladı

Hortum nedeniyle zarar gören teknelerin kaldırılmasına yönelik temizlik çalışmaları başladı. Ayrıca, tarım ve orman alanlarında biriken su hala çekilmedi.
Gündem

Yeni Belgelerde Epstein İle Siegal’ın İlişkisi Gün Yüzüne Çıktı

Epstein belgeleri, ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'in pedofiliye ilişkin skandal bir teklifini gün yüzüne çıkardı. Siegal, Epstein'e Afrika'dan bebek getirebileceğini söyledi.
Gündem

Kripto Para Piyasalarında Düşüş Devam Ediyor

Altın ve gümüşdeki düşüş, kripto para piyasasını da etkiliyor. Bitcoin yatırımcıları, yaşanan sert satışlar nedeniyle zor günler geçiriyor.
Gündem

BES Çıkışları Rekor Kırarken Girişler Düşüşte

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısındaki azalmanın ardından, yeni katılımlar düştü ve sistemden çıkış oranları tarihi zirveye ulaştı.
Gündem

Epstein Davasında Yeni Belgelerle Gündeme Gelen İstifalar

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Mandelson, Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle İşçi Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu ve "Daha fazla utanç istemiyorum" dedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.