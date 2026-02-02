MG HS Hybrid+ Modeli Türkiye’de Yola Çıkıyor

MG markası, ürün yelpazesini genişletme amacıyla ZS Hybrid+ modelinden sonra HS Hybrid+ modelini Türkiye pazarına sunuyor. Gelişmiş donanımı ve etkileyici boyutlarıyla ön plana çıkan bu aracın, önümüzdeki şubat ayında trafikte yer alması bekleniyor.

GÜÇLÜ HİBRİT TEKNOLOJİSİ

HS Hybrid+ modelinin, toplamda 224 PS güç üreten motor sistemi ile performans ve sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Araçta bulunan 1,83 kWh kapasiteli batarya ve etkili elektrik motoru, geleneksel hibrit araçlara göre daha uzun süre ve yüksek hızlarda elektrikli sürüş imkanı sağlıyor.