Türkiye Ekonomisinde Şubat Ayı Veri Yoğunluğu Artıyor

Türkiye ekonomisi, yoğun veri akışına odaklanıyor. Şubat ayında, Türkiye’nin ekonomi ajandası, ihracat ve enflasyon rakamları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ilk Enflasyon Raporu’nda sunacağı mesajlarla halkın gündeminde olacak.

Dış Ticarete İlişkin Veriler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 2 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştireceği basın toplantısında, ocak ayına ait dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor. Türkiye’nin ihracatı, Aralık 2025 itibarıyla aylık ve yıllık bazda 26,4 milyar dolar olarak kaydedilmiş ve geçen yıl boyunca 273,4 milyar dolara ulaşarak rekor kırmıştı.

Ocak Ayı Enflasyon Oranları

TÜİK, 3 Şubat’ta ocak ayına dair enflasyon verilerini açıklayacak. Aralık 2025’te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık olarak yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 0,75 artış göstermiş, yıllık enflasyon oranları ise tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, üretici fiyatlarında ise yüzde 27,67 olarak kaydedilmişti.

Türkiye Nüfusu Açıklanacak

Türkiye’nin 2025 itibarıyla nüfusu “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları” ile 6 Şubat’ta açıklanacak. 1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’nin nüfusunun 85 milyon 980 bini aştığı bildirildi. Ayrıca, finansal yatırım araçlarının ocak ayına dair reel getiri oranları 9 Şubat’ta duyurulacak.

Ocak Bütçesi Detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe verilerini 16 Şubat’ta açıklayacak. TÜİK, geçen yılın son çeyreğine ait iş gücü istatistiklerini de 18 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşacak.

Tüketici Güven Endeksleri

19 Şubat’ta, gelecek aya yönelik tüketici güven endeksi ile ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistikleri açıklanacak. Ayrıca, geçen yılın son çeyreğine ait yapı izin istatistikleri 27 Şubat’ta gün yüzüne çıkacak.

Aralık 2025 Dönemi Verileri

TÜİK, şubat ayında bazı sektörlerin geçen aya ait istatistiklerini paylaşarak 2025’in son verilerini açıklayacak. 10 Şubat’ta Aralık 2025’e dair inşaat maliyet ve sanayi üretim endeksleri ile birlikte hayvansal üretim istatistikleri ile ilgili detaylar verilecek. Sanayi üretim endeksi, Kasım 2025’te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artış göstermişti.

Ödemeler Dengesi Bilgileri

Merkez Bankası, aralık ayına ait ödemeler dengesi verilerini de 13 Şubat’ta açıklamayı planlıyor.

Küresel Gelişmeler ve Ramazan Etkisi

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri hakkında yaptığı açıklamalarla küresel düzeyde yankı bulan tartışmaların şubat ayında da devam etmesi bekleniyor. Ramazan ayının şubat ayında başlaması nedeniyle ilgili bakanlıklar, gıda fiyatları ve denetimlerini artıracak.