Değerli Metallerde Rekor Üstüne Rekor Geldi

Değerli metallerde hafta boyunca süregelen jeopolitik gerginlikler, zayıflayan dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri, güvenli liman talebinin artmasına neden oldu. Bu durum, değerli metallerdeki ralliyi destekledi.

ALTIN

Altının ons fiyatı, belirtilen hafta içerisinde 5 bin dolar seviyesini test etti. En yüksek 4 bin 989,87 dolarla rekor tazeleyen altın, haftayı 4 bin 986,40 dolardan kapattı.

GÜMÜŞ

Gümüşün ons fiyatı da benzer şekilde, jeopolitik ve siyasi kaygıların etkisiyle değer kazanırken, sanayi metali olmasının getirdiği fiziki talep artışıyla 102,5 dolarla rekor seviyeye ulaştı.

PLATİN

Platinin ons fiyatı, diğer değerli metallere kıyasla görece ucuz bir alternatif olarak talep görerek 2 bin 779,59 dolarla rekor kırdı. Analistler, platinin, altına göre daha uygun fiyatlı bir seçenek olduğunu ve 2026 yılında piyasada arz açığı beklentilerinin fiyatları destekleyen bir faktör olduğunu ifade ediyor.

PALADYUM

Paladyumun ons fiyatı da haftalık dönemde değer kazanarak 2 bin 14 dolara ulaştı.