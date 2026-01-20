Değerli Metallerde Rekor Yükseliş Devam Ediyor

KÜRESEL PİYASALARDA DEĞERLİ METALLER YÜKSELİYOR

Küresel piyasalar, altın ve gümüş gibi değerli metallerin yükselmesiyle tarihi zirvelerini zorlamayı sürdürüyor. Son olarak, altının ons fiyatı 4 bin 737 dolarla yeni bir rekor kırdı. Bütün gözler dev finans kuruluşlarının yıl içinde gerçekleştireceği tahminlere çevrildi. Citibank, yılın ilk üç ayında altın için 5 bin dolar ve gümüş için de 100 dolarlık hedef belirlemişti. Diğer bir büyük kuruluş olan Morgan Stanley ise bu yılın son çeyreği için altının ons fiyatının 4 bin 800 dolara ulaşacağına dair tahminlerde bulundu. Mevcut durumda altının ons fiyatı, saat 16.15 itibarıyla 4 bin 725 dolardan işlem görmekte.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ GELİŞMELERİN ETKİSİ

ABD Başkanı’nın açıklamaları küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratmaya devam ediyor. Değerli metaller, olası ticaret savaşları nedeniyle yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor. Trump’ın Grönland’a olan ilgisi, NATO birliğini zayıflatacak söylemleri ve Avrupa Birliği’ni gümrük vergileriyle tehdit etmesi, ekonomik dengeyi sarsıyor. Emtia fiyatları yükselmeye devam ederken, Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell üzerindeki faiz indirme baskısı da altın alımını artıran bir faktör haline geliyor.

GÜMÜŞ PİYASASI VE TALEP

Gümüşün ons fiyatı, 95,90 dolarlık rekor seviyesini test ettikten sonra, saat 16.15 itibarıyla 95,05 dolardan işlem görüyor. Gümüş fiyatlarındaki artış, sadece güvenli liman arayışından değil, aynı zamanda sanayi kaynaklı talebin de yükselmesinden kaynaklanıyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinde kullanımı artan gümüş, yeşil enerji dönüşümünde stratejik bir metal haline geldi. Fotovoltaik panellerin yaygınlaşması ve veri merkezlerinde hızlanan elektrifikasyon süreci, endüstriyel talebi artıran faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca, ABD’nin gümüşü “kritik mineraller” listesine alması, gelecekteki talep artışı beklentilerini güçlendiriyor.

GÜMÜŞDEKİ ARZ AÇIĞI

Gümüş, savunma sanayisinde de önemli bir yere sahipken, küresel piyasalarda uzun süredir devam eden arz açığı ve ABD menşeli gümrük vergisi riskleri fiyatları destekleyen başlıca unsur olarak öne çıkıyor. Altından farklı olarak, gümüşün büyük bir kısmı diğer madenlerin üretimi esnasında yan ürün olarak elde ediliyor. Bu durum, artan talebe madencilik sektörünün anında yanıt vermesini zorlaştırıyor. Bireysel yatırımcıların ilgisi de özellikle Kuzey Amerika’da artış gösterirken, gümüş bu bölgede “fakir adamın altını” olarak biliniyor ve yatırımcılar için daha ulaşılabilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.