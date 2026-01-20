Yabancıya Konut Satışında Tarihi Düşüş Gerçekleşti

Konutta 2025 yılının sonuçları belli oldu. Gerçekleşen toplam 1 milyon 688 bin 910 satışla, tarihteki en yüksek seviyeye ulaşıldı. Ancak yabancıya yapılan satışların bu dönemde azaldığı gözlemlendi. Yabancıya yapılan konut satışı 21 bin 534 adet ile toplam satışların sadece yüzde 1,3’ünü oluştururken, yılı bu şekilde kapattı.

YABANCIYA SATIŞ REKORU 2022’DE KIRILDI

Yabancıya konut satışı, 2022 yılında 67 bin 490 adet ile tarihin zirvesine ulaşmış ve toplam işlemlerin yüzde 4,5’ini oluşturmuştu. 2022 yılında yapılan düzenleme ile gayrimenkul alımında vatandaşlık için gereken miktar 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmıştı. Ancak bu düzenlemenin ardından başlayan azalma, 2025 yılında en düşük seviyeye geriledi.

RUS VATANDAŞLARI 2025’TE LİDER KONUT ALICISI OLDU

2025 yılında en fazla konut satışında ilk sırayı 3 bin 649 adetle Rusya Federasyonu alırken, onu 1.878 adetle İran ve 1.541 ile Ukrayna vatandaşları takip etti. Aralık ayı itibarıyla ise Rusya Federasyonu 504, İran 232 ve Ukrayna 193 adet konut satın aldı.

TÜRKİYE GAYRİMENKULDE İLK KEZ CARİ AÇIK POZİSYONUNDA

Bir taraftan yabancıya yapılan satışın düşmesi, diğer taraftan Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımının önemli ölçüde artması dikkat çekti. Bu gelişmelerle birlikte 2025 yılında gayrimenkul sektöründe ilk kez cari açık pozisyonuna geçildi.