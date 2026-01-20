Maliye Denetimlerinde Akıllı Sistem Dönemi Başladı

maliye-denetimlerinde-akilli-sistem-donemi-basladi

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yeni bir boyut kazanması hedefleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, “akıllı denetim” dönemine geçti. Yeni sistem sayesinde, banka hesaplarındaki düzenli para akışları ve tapu sicil verileri anında karşılaştırılabiliyor. Her ay düzenli gelir elde eden fakat vergi dairesine kira beyannamesi sunmayan mülk sahipleri, yapay zeka tarafından otomatik olarak “Riskli Mükellef” olarak işaretleniyor. Bu aşamadan sonra, inceleme süreci şikayet beklentisi olmaksızın kendiliğinden başlatılıyor.

MALİYE DENETİM İÇİN SAHADA

Bakanlığın yaptığı denetimler dijital verilerle sınırlı kalmıyor. Vergi müfettişleri ve saha ekipleri, özellikle yüksek kiralama trafiği olan bölgelere giderek fiziksel denetimler yapıyor. Maliye yetkilileri, kiracılara kira ödemelerinin banka aracılığıyla mı yoksa nakit olarak mı yapıldığı ve sözleşme tutarı ile ödeme tutarının tutarlılığı gibi sorular yöneltiyor. Eğer kiracıdan alınan bilgiler ile mülk sahibinin beyanı arasında uyuşmazlık olması durumunda, ev sahibine geriye dönük yasal işlem başlatılıyor.

Denetimlerde ortaya çıkan vergi yükümlülükleri, ev sahipleri için ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Sadece ödenmeyen vergilerin tahsilatıyla kalınmıyor; vergi kaybına sebep olanlar “Vergi Ziyaı Cezası” almaya mahkum oluyor. Bu durumda kaçırılan vergi tutarı kadar ceza uygulanırken, gecikme faizleri de ekleniyor. Böylece, beyan edilmeyen her kuruş, mülk sahibine misliyle geri dönüyor.

KISA DÖNEM KİRALAMALAR ÜZERİNDEKİ TAKİP SIKILAŞIYOR

Maliye’nin dikkatle incelediği bir diğer önemli konu ise kısa dönem kiralamalar. Airbnb gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilen günlük kiralamaların trafiği titizlikle izleniyor. Mülk sahiplerini bekleyen iki büyük risk söz konusu: Vergi Kaçağı, yani elde edilen ticari kazancın beyan edilmemesi ve Güvenlik İhlali, yani Kimlik Bildirme Kanunu’na muhalefet (polise bildirim yapılmaması). Bu kurallara aykırı hareket edenler, vergi cezalarının yanı sıra emniyet birimleri tarafından da yüksek tutarda idari para cezasıyla karşılaşabiliyor. Uzmanlar, cezadan kaçınmak için kira gelirlerinin Mart ayı sonuna kadar doldurulmasını şiddetle tavsiye ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yabancıya Konut Satışında Tarihi Düşüş Gerçekleşti

Konut satışlarında yabancıya yapılan satışlar, toplamdan sadece yüzde 1,3 pay alarak 2013'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü ve adet bazında da 2016'nın en alt seviyesine ulaştı.
Gündem

Deniz Seki Yıllar Sonra Bayhan Gürhan Hakkında Konuştu

Deniz Seki, geçmişte jürilik yaptığı bir yarışmada "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" ifadesini kullandığı Bayhan ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Güneş Fırtınası Dünya’ya Doğru İlerleyecek

Güneş'teki patlamanın ardından oluşan fırtına, dünya ile etkileşime girmeye başladı ve elektrik sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratması öngörülüyor.
Gündem

Bocavirüs Tehlikesi: Bebekler ve Çocuklar İçin Uyarılar

Uzmanlar, bocavirüs enfeksiyonlarının genellikle hafif olsa da bazı çocuklarda ağır durumlardan sorumlu olabileceğini vurguladı; dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında ateş ve solunum sıkıntısı yer alıyor.
Gündem

Bahis Skandalında Yeni Gelişmeler: 297 Antrenör PFDK’ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları belirlenen 297 antrenörle ilgili disiplin süreci başlattı. A Milli Takım teknik direktör yardımcısı da bu listeye dahil oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.