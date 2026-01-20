İBB Hamidiye Su Ücretlerine Yüzde 25 Zam Yaptı

İSTANBUL’DA SU ZAMMININ GÜNDEME GELMESİ

İstanbul’da vatandaşların sıkıntıları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son günlerde çeşitli konularla konuşulmaya devam ediyor ve şimdi de zam durumu ile gündeme geldi.

YÜZDE 25 ZAM UYGULANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan Hamidiye AŞ, damacana su fiyatlarına yüzde 25’e varan oranlarda zam gerçekleştirdi. Yeni tarifeye göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı, 120 liradan yüzde 25 artışla 150 liraya yükseldi.

FİYATLARDAKİ ARTILAR

Farklı marka iadeli 19 litrelik damacana su ise 140 liradan yüzde 21,42 artışla 170 liraya çıkarken, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı 210 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya yükseldi. Ayrıca, Hamidiye Su mobil uygulaması üzerinden yapılan açıklamada, mevcut tarifeden su satışının 1 Şubat’a kadar devam edeceği ifade edildi.

ÖNCEKİ ZAMLAR

Geçtiğimiz mayıs ayında Hamidiye AŞ’nin su ürünlerine yine bir zam yapıldığı ve o dönemde aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatının 100 liradan yüzde 20 artışla 120 liraya çıktığı hatırlanıyor.

