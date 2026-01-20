Deniz Seki Yıllar Sonra Bayhan Gürhan Hakkında Konuştu

BAŞARILI İSİM GÜNDEMDE

Ahmet San, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki’nin jüri koltuğunda oturduğu 2003’te Kanal D’de yayınlanan Popstar yarışmasında yeteneği ile öne çıkan Bayhan Gürhan, herkesin dikkatini çekmişti. Geçmişte yaşadığı cinayet olayı nedeniyle bir süre hapis yatmış olan sanatçı, söz konusu durumun ardından Deniz Seki’nin sert sözlerinin hedefi olmuştu. Seki, Bayhan’ın geçmişi üzerine yaptığı değerlendirmede, “Bayhan’ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz” demişti.

DENİZ SEKİ’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Deniz Seki, yıllar sonra Bayhan hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Danla Bilic’in ‘DanlaCast’ adlı podcast programına katılarak konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Seki, Bayhan ile yaşadığı gerilimin yanlış anlaşıldığını belirtip, “Problem Bayhan’a olan sinirim değildi. Başka bir şey vardı o gün orada. Çocukla aramda hiçbir sorun yok” diye ifade etti.

DÜETTE İKNA ETMEK İSTİYOR

Deniz Seki, ayrıca Bayhan ile bir düet yapmak istediğini dile getirerek, böylelikle insanların aralarında sorun olmadığına ikna edeceğini de belirtti. Bu açıklamaları ile geçmişteki olumsuz algıyı aşma niyetinde olduğunu vurguladı.