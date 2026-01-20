Deniz Seki Yıllar Sonra Bayhan Gürhan Hakkında Konuştu

deniz-seki-yillar-sonra-bayhan-gurhan-hakkinda-konustu

BAŞARILI İSİM GÜNDEMDE

Ahmet San, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki’nin jüri koltuğunda oturduğu 2003’te Kanal D’de yayınlanan Popstar yarışmasında yeteneği ile öne çıkan Bayhan Gürhan, herkesin dikkatini çekmişti. Geçmişte yaşadığı cinayet olayı nedeniyle bir süre hapis yatmış olan sanatçı, söz konusu durumun ardından Deniz Seki’nin sert sözlerinin hedefi olmuştu. Seki, Bayhan’ın geçmişi üzerine yaptığı değerlendirmede, “Bayhan’ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz” demişti.

DENİZ SEKİ’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Deniz Seki, yıllar sonra Bayhan hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Danla Bilic’in ‘DanlaCast’ adlı podcast programına katılarak konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Seki, Bayhan ile yaşadığı gerilimin yanlış anlaşıldığını belirtip, “Problem Bayhan’a olan sinirim değildi. Başka bir şey vardı o gün orada. Çocukla aramda hiçbir sorun yok” diye ifade etti.

DÜETTE İKNA ETMEK İSTİYOR

Deniz Seki, ayrıca Bayhan ile bir düet yapmak istediğini dile getirerek, böylelikle insanların aralarında sorun olmadığına ikna edeceğini de belirtti. Bu açıklamaları ile geçmişteki olumsuz algıyı aşma niyetinde olduğunu vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İBB Hamidiye Su Ücretlerine Yüzde 25 Zam Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hamidiye AŞ, damacana su fiyatlarına yüzde 25'e kadar zam uyguladı. Bu artış, su maliyetlerini etkileyebilir.
Gündem

Apple’ın iPhone 18 Pro’da 5G Uydu Desteği Bekleniyor

Apple, yıl sonunda tanıtacağı iPhone 18 Pro modellerinde, acil durumlar dışında ses ve veri iletimi sağlayan yeni 5G uydu iletişim teknoloji kullanma planları yapıyor.
Gündem

Maliye Denetimlerinde Akıllı Sistem Dönemi Başladı

Hazine, kira gelirlerini beyan etmeyen mülk sahiplerini tespit etmek için yapay zeka destekli sistem ve saha denetimleriyle denetimleri artırdı. Usulsüzlüklerde yüksek vergi cezaları kesilecek.
Gündem

Yabancıya Konut Satışında Tarihi Düşüş Gerçekleşti

Konut satışlarında yabancıya yapılan satışlar, toplamdan sadece yüzde 1,3 pay alarak 2013'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü ve adet bazında da 2016'nın en alt seviyesine ulaştı.
Gündem

Güneş Fırtınası Dünya’ya Doğru İlerleyecek

Güneş'teki patlamanın ardından oluşan fırtına, dünya ile etkileşime girmeye başladı ve elektrik sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratması öngörülüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.