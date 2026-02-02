Değerli Metallerde Sert Dalgalanma Yaşanıyor

Altın, sadece birkaç gün önce 5 bin 594,82 dolar ile tarihi zirveye ulaşmıştı. Ancak bu zirvede durumu tersine çevirdi. CME’de kıymetli metaller için teminat (margin) artışlarının seans kapanışıyla devreye girecek olması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh tercihini piyasanın yeniden değerlendirmesi, değerli metallerde sert satışlara neden oldu. Spot altın, gün içinde 4 bin 402 dolara gerileyerek kayıplarını yüzde 5’in üzerine çıkardı ve fiyatlarını iki haftanın en düşük seviyesine indirdi.

Düşüşle başlayan hafta sonrasında altının ons fiyatı bir miktar toparlanarak 4 bin 804 seviyesinin üzerine çıktı. Altın fiyatları saat 15:50 itibarıyla aşağıdaki gibi gerçekleşiyor:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.692,13
Satış: 6.693,46
Değişim: %-1.41

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.502,85
Satış: 4.506,45
Değişim: %-1.83

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.694,6400
Satış: 10.931,0300
Değişim: %-1,52

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 42.778,5400
Satış: 43.590,3900
Değişim: %-1,52

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 45.971,00
Satış: 46.679,00
Değişim: %-9.95

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.347,88
Satış: 21.887,60
Değişim: %-1.41

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 42.829,61
Satış: 43.641,33
Değişim: %-1.41

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 46.945,97
Satış: 48.253,77
Değişim: %-2.09

