Değerli Metallerde Tarihi Düşüş: Altın ve Gümüş Geriliyor

degerli-metallerde-tarihi-dusus-altin-ve-gumus-geriliyor

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK DEĞERLİ METALLERİ ETKİLEDİ

Küresel piyasalardaki belirsizlik, yatırımcıların değerli metallere yönelmesine sebep oldu ve bu da altın ve gümüşde tarihi zirvelerin görülmesine yol açtı. Ancak ABD dolarındaki iyileşme, değerli metallerin fiyatlarında ters bir etki yarattı. Doların güçlenmesiyle birlikte, altın fiyatlarında yüzde 5,7’ye varan bir düşüş kaydedildi ve bu, 21 Ekim’den bu yana gerçekleşen en keskin günlük düşüş oldu. Gümüş fiyatları da benzer şekilde yüzde 8,4 oranında geriledi.

ONS ALTIN FİYATI DÜŞÜYOR

Spot altın, New York saati ile 11:27’de yüzde 2,5 düşüşle ons başına 5 bin 288 dolardan işlem görmekte. Gümüş ise ons başına 112,7 dolar seviyesinden alım satım gerçekleştiriyor.

BITCOIN RİSKLİ VARLIKLARLA BERABER DÜŞÜŞTE

Bitcoin, küresel çapta riskli varlıklar üzerindeki satış baskısı ve teknoloji hisselerindeki değer kaybıyla birlikte iki ay sonra ilk kez 85 bin doların altına gerilemiş durumda.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump Adayını Açıkladı: Fed İçin Kevin Warsh

Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın başkanlığı için adayını açıkladı. Adayın kimliği ise merak konusu oldu.
Gündem

Veysel Şahin’in Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında, Veysel Şahin'in 460 milyon euro değerindeki kripto varlığına el konularak haksız kazanç tespit edildi.
Gündem

Galatasaray’ın play-off rakibi Juventus belirlendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma İstanbul'da, ikinci maç ise Torino'da gerçekleşecek.
Gündem

Eşyalı Ev Kiralama Sözleşmesinin Önemi Açıklanıyor

Eşyalı ev kiralama, yeni şehirlerde yerleşenler için uygun bir seçenek sunarak mobilya ve beyaz eşya edinme gerekliliğini ortadan kaldırmakta, böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.
Gündem

Altın ve Gümüşte Büyük Düşüş: Yüzde 20 Kayıp

ABD'de Başkan Trump'ın Fed başkanı olarak Kevin Warsh'ı aday göstermesi beklentisi, piyasalarda düşüşe neden oldu; altın ve gümüş fiyatları düştü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.