Değerli Metallerde Tarihi Düşüş: Altın ve Gümüş Geriliyor

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK DEĞERLİ METALLERİ ETKİLEDİ

Küresel piyasalardaki belirsizlik, yatırımcıların değerli metallere yönelmesine sebep oldu ve bu da altın ve gümüşde tarihi zirvelerin görülmesine yol açtı. Ancak ABD dolarındaki iyileşme, değerli metallerin fiyatlarında ters bir etki yarattı. Doların güçlenmesiyle birlikte, altın fiyatlarında yüzde 5,7’ye varan bir düşüş kaydedildi ve bu, 21 Ekim’den bu yana gerçekleşen en keskin günlük düşüş oldu. Gümüş fiyatları da benzer şekilde yüzde 8,4 oranında geriledi.

ONS ALTIN FİYATI DÜŞÜYOR

Spot altın, New York saati ile 11:27’de yüzde 2,5 düşüşle ons başına 5 bin 288 dolardan işlem görmekte. Gümüş ise ons başına 112,7 dolar seviyesinden alım satım gerçekleştiriyor.

BITCOIN RİSKLİ VARLIKLARLA BERABER DÜŞÜŞTE

Bitcoin, küresel çapta riskli varlıklar üzerindeki satış baskısı ve teknoloji hisselerindeki değer kaybıyla birlikte iki ay sonra ilk kez 85 bin doların altına gerilemiş durumda.