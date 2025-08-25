“DEM Parti Heyeti, İmralı’ya Ziyaret Yapacak!”

MECLİS’TE YENİ TOPLANTI

Meclis’te gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye çalışmaları çerçevesinde oluşturulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” önümüzdeki günlerde tekrar toplanacak. Komisyonun kurulmasından bu yana İmralı ziyaretleri gerçekleştirilmiyordu ve DEM Parti’den konuya dair zaman zaman eleştiriler gündeme geliyordu. DEM Parti İmralı Heyeti’nin bu hafta İmralı’ya gitmesi bekleniyor. En son görüşme 25 Temmuz’da yapılmıştı. DEM Parti’nin Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan heyet, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin çarşamba veya perşembe günü olacağı tahmin ediliyor.

EN SOMUT ADIM

Terörsüz Türkiye sürecinde atılan en somut adım 11 Temmuz’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içerisinde yer alan Süleymaniye kentinde gerçekleşmişti. Burada, 30 PKK’lı silah bırakmıştı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat’ın da bulunduğu kaydedildi.

SÜREÇ BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Sürecin başlangıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı çağrı ile gerçekleşti. Bahçeli, partisinin grup toplantısında, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” sözleriyle sürecin ilerlemesine dair önemli bir mesaj verdi. Bahçeli, bu açıklamanın hemen ardından DEM Parti heyetine İmralı’ya gitmesi için izin verilmesi çağrısında bulundu.

ÖCALAN’LA YENİ GÖRÜŞME

27 Aralık 2024 tarihinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin görüşme talebinin olumlu yanıtlandığını açıkladı. Bir gün sonrasında İmralı’ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl aradan sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra DEM Parti’den yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli platformun TBMM olduğu ifade edildi ve “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denildi.

ÖCALAN’IN MEKTUBU

Şubat ayının sonuna gelindiğinde ise Abdullah Öcalan’a ait bir mektup İstanbul’da bir otelde okundu. Öcalan, bu mektubunda terör örgütüne kendini feshetme çağrısında bulundu. Mektubunda, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadeleri yer aldı.