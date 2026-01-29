DEM Parti Heyeti Suriye Konusunda Saadet Partisiyle Görüştü

GÖRÜŞMELER SÜRDÜRÜLDÜ

Hatimoğulları ve Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. DEM Parti heyeti ve Arıkan arasında basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SURİYE’DE KAPSAYICI POLİTİKALARA GEREKSİNİM VAR

Bakırhan, Suriye’de tüm kesimleri kapsayan politikaların uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, “Kürtlerle Arapların çatışmasını istemiyoruz. Oradaki Kürtler de bir çatışma istemiyor. İç savaştan çıkmış bir ülkenin yeniden inşa edilmesini, demokratik bir zemine kavuşmasını istiyorlar.” ifadelerinde bulundu. Ayrıca, Suriye’de ateşkesin sürmesi ve çatışmaların son bulması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın açık tutulması gerektiğini, böylece sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını ulaştırabileceğini belirtti.

ETNİK HAKLAR VURGUSU

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da DEM Parti’nin Türkiye’nin Suriye’de garantör ülke olma önerisini önemsediğini dile getirerek, “Türkiyemizde Türk’ün ne kadar hakkı varsa, Kürt’ün ve diğer etnik unsurların da hakkı olduğunu her zaman savunuyoruz. Komşu ülke Suriye’de de Arap’ın ne kadar hakkı varsa, Kürt’ün ve diğer etnik unsurların da haklarının olduğunun altını çiziyoruz.” dedi. Arıkan, Suriye’nin çok kısa bir süre içerisinde toparlanarak tüm etnik kökenlere eşit hak dağılımı sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, TBMM’nin bir heyetle bölgeye giderek inceleme yapmasının ve dünya kamuoyuna doğru bilgileri iletmesinin önemine değindi.