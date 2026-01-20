Dem Parti Sınırda Toplandı: Tuncer Bakırhan’dan Sert Açıklamalar

Suriye’yle ilgili gelişmeler yakından izleniyor. DEM Parti, bu hafta TBMM grup toplantısını Suriye’de süren çatışmalara dikkat çekmek amacıyla Nusaybin’de gerçekleştirdi.

SINIRDAKİ TOPLANTI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Sınır Parkı’nda yapılacak grup toplantısı için ilçeye geldi. Eş genel başkanların öncülüğünde Suriye’de yaşanan olaylar için bir protesto yürüyüşü düzenlendi. Demiryolu Kavşağı’ndan hareket eden yürüyüş, Sınır Parkı’nda noktalandı ve ardından grup toplantısı başladı.

SERT DİLLER KULLANILDI

Grup toplantısı sert bir biçimde geçti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli’ye yönelik sert ifadeler sarf etti. Bakırhan, Bahçeli’nin “SDG Kürtleri temsil etmiyor” açıklamasına yanıt vererek, “Kuru temizlemeci tabirinde bulundu. “Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli, ‘PKK’nin kurucu önderi’ diyor ama onun dediğini yapmıyor, ‘Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı’ diyor. Sen kuru temizlemeci misin?” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Suriye’deki durumları değerlendirdi ve SDG’yi Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısına uymamakla suçladı. Bahçeli, Şam’ın güvenliğinin Ankara’nın güvenliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti ve “Müzakere ortamını sabote eden SDG/YPG, kapsamlı bir süpürme harekâtı ile tutunduğu alanlardan zora ve silaha dayalı olarak defedilmiştir.” dedi. Fırat’ın her iki tarafının da terörden temizlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bahçeli, Suriye’deki birlikteliğin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “Şam’ın güvenliği, Ankara’nın da güvenliğidir.” şeklinde konuştu.

Gündem

