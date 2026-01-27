Volkan Konak’ın Son Duygusal Mesajı Ortaya Çıktı

volkan-konak-in-son-duygusal-mesaji-ortaya-cikti

Volkan Konak, 31 Mart 2025’te Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği konser esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiştir. Birçok müdahaleye rağmen hayata döndürülemeyen usta sanatçı, son yolculuğunu memleketi Trabzon’un Maçka ilçesindeki aile kabristanına defnedilerek tamamlamıştır.

SON MESAJ VEFATINDAN İKİ GÜN ÖNCE ATILDI
Volkan Konak’ın vefatından yalnızca iki gün önce kuzeni Ercan Konak’a gönderdiği bir mesaj, kamuoyuna yansıdı. Sanatçının, bu mesajında kendi mezar yeriyle ilgili sözler sarf etmesi dikkat çekti.

MEZAR YERİNİ ÇOK SEVERDİ
Yerli medyada yer alan bilgilere göre Ercan Konak, yaşanan olayları şu ifadelerle dile getirdi: “Babam vefat etmişti. Bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Bir tepeden mezarlığın gözüktüğü bir fotoğraf çektim. Volkan ağabey Kıbrıs’taydı. Fotoğrafı ona yolladım. Mezar yerini çok severdi.”

VOLKAN KONAK’IN SON MESAJI
Ercan Konak, ardından Volkan Konak’ın kendisine attığı son mesajı paylaştı. Sanatçının mesajındaki ifadeler şöyleydi: “Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekânda terbiye ettim. Gerçek orası… Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara… Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun…”

