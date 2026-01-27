MHP Genel Başkan Yardımcısından Duruşmalara Canlı Yayın Çağrısı

Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü soruşturması çerçevesinde, görevinden uzaklaştırılan 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanık, bugün hakim karşısında yargılanmaya başlıyor. Davanın başlamasından önce, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan dikkate değer bir açıklama geldi.

DURUŞMALAR CANLI YAYINLANSIN

Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlar da canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu.” şeklinde ifade etti. 579 sayfalık iddianameden detaylar veren Yıldız, toplamda 40’ı tutuklu olmak üzere 200 kişinin “şüpheli” statüsünde yer aldığını belirtti. Örgüt kurmakla itham edilen Aziz İhsan Aktaş’ın, 42 farklı suçlamadan 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası alması talep ediliyor. Yıldız, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Seyhan, Ceyhan, Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanlarının da bu şüpheliler arasında bulunduğunu açıkladı.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

Bugün başlayacak olan duruşmada, 6’sı görevinden uzaklaştırılmış 7 belediye başkanının da yargılanması gerçekleştirilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt belediyeleri, İstanbul ASFALT Fabrikaları ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü “suçtan zarar gören” olarak yer alırken 19 kişi ise “mağdur” olarak tanımlandı. Şüpheliler arasında yer alan Aziz İhsan Aktaş’a, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edim ifasına fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurumlarına zararına dolandırıcılık”, “rüşvet verme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlamalarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINA YÖNELİK TALEPLER

Tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için de 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görevine dönen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için “suç örgütüne üye olma” ve birçok farklı suçlamadan 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BAŞKANLARDAN CANLI YAYIN TALEBİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duruşmaların canlı yayınlanması yönündeki talebine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek veriyor. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun maşeri vicdandan, vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz.” açıklamasında bulundu.