Fransa’dan Çocuklar İçin Sosyal Medya Yasağı Tasarısı

Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı onayladı. Çevrimiçi zorbalık ve ruh sağlığı endişeleri nedeniyle hazırlanmış olan bu yasa teklifi, 15 yaş altındaki bireylerin sosyal ağlardan men edilmesini amaçlıyor. Yapılan oylamada, 116 milletvekili ‘evet’, 23 milletvekili ‘hayır’ oyu kullandı. Tasarının, Senato’da ele alındıktan sonra nihai onay için tekrar Meclis gündemine girmesi bekleniyor.

YASA SÜRECİ BAŞLIYOR

Yeni yasa, 15 yaş altındaki çocukların yalnızca sosyal medya platformlarına değil, aynı zamanda diğer dijital uygulamalarda bulunan sosyal ağ özelliklerine de erişimlerinin kısıtlanmasını hedefliyor. Fransa Cumhurbaşkanı, sosyal medyanın gençlerin davranış sorunları ve şiddet üzerindeki etkisine dikkat çekerek, Fransa’nın, 16 yaş altı için sosyal medya yasağı uygulayan Avustralya’yı örnek alması gerektiğini vurguladı. Hükümetin, yasanın yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte eylülde yürürlüğe girmesini planladığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİ

Tasarıyı Meclis’te sunan milletvekili, bu yasanın topluma net bir sınır çizeceğini belirterek, “Sosyal medya zararsız değil” ifadesini kullandı. Ayrıca, gençlerin kitap okuma, uyku düzeni gibi konularda olumsuz etkilendiğini ve kendilerini sürekli başkalarıyla kıyasladıklarını vurguladı. Bir diğer milletvekili ise düzenlemeyi “bir halk sağlığı acil durumu” olarak tanıttı. Yeni yasa kapsamında, sosyal medya platformlarının Avrupa Birliği mevzuatına uygun yaş doğrulama sistemleri oluşturması gerekecek. Bu sistemler, 15 yaş altındaki kullanıcıların erişimini engellemeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlar, uygulamada zorluklar yaşanabileceğine ve benzer yasakların ardından çocukların yaşlarını gizleyerek platformlara erişimini sürdürdüklerine dikkat çekiyor. Fransa’daki yeni düzenleme, ortaokullarda uygulanan akıllı telefon yasağını liselere de yaygınlaştırma hedefinde.