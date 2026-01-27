Migros, Taşeron Sistemi Kaldırarak Çalışanlarını Kadroya Aldı

Migros, Türkiye genelindeki 43 dağıtım merkezinde taşeron firmalarla yürüttüğü yapıyı değiştirdi ve 7 bin 875 kişiyi kadrosuna aldı. Şirket, bu hamlenin depo yatırımlarını büyüten lojistik operasyonlarını ana faaliyetlerle daha iyi entegre etme amacı taşıdığını belirtti. Böylece, Migros’un doğrudan çalışan sayısı 63 bine yükseldi.

KADRO GEÇİŞİ SENDİKAL HAKLARI İLE DESTEKLENECEK

Migros’un yaptığı açıklamaya göre, kadroya geçen çalışanlar mevcut kazanılmış haklarının yanı sıra, Migros Grubu’ndaki yaklaşık 45 bin çalışanın yararlandığı toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan da yararlanma fırsatına sahip olacaklar. Şirket, Migros mağazalarında 54 yıldır devam eden sendikalı çalışma sisteminin varlığını da hatırlattı.

DAĞITIM MERKEZLERİNDE GÜÇLENME ADIMI

Migros, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gıda perakendecisi olarak en önemli önceliğimiz, halkımıza kesintisiz olarak sağlıklı gıdayı ulaştırmak. Dağıtım merkezlerindeki çalışanlarımızın Migros kadrosuna katılmasıyla gücümüze güç kattık” ifadelerine yer verdi. Şirket, KAP’a yaptığı bildirimde ise, “Son yıllarda yapılan depo yatırımları ile büyüyen dağıtım merkezleri operasyonlarını ana faaliyetleriyle uçtan uca entegre edebilmek için, Türkiye genelinde taşeron firmalarca yönetilmekte olan 43 dağıtım merkezindeki çalışanları bünyesine kattı” açıklamasını yaptı. Bu şekilde, 7 bin 875 çalışan Migros kadrosuna geçerek, kazanılmış haklarıyla birlikte sendikal haklardan da faydalanabilecek.