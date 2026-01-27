TMSF Boyteks Tekstil Hisselerini İhaleye Çıkarıyor

tmsf-boyteks-tekstil-hisselerini-ihaleye-cikariyor

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU SATIŞ İLANI YAYIMLADI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine’ye ait olan Boyteks Tekstil AŞ’nin hisselerini ihale yoluyla satışa çıkarmaya karar verdi. Şirketin tamamına ait olan yüzde 100’lük pay için muhammen bedel 14,3 milyar TL olarak belirlendi.

İHALE DETAYLARI AÇIKLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Erciyes Anadolu Holding’e bağlı Boyteks Tekstil’in satışı, nominal değeri 1 TL olan toplam 150 milyon adet pay üzerinden gerçekleştirilecek. TMSF, bu payların tamamı için toplamda 14,3 milyar TL değerleme gerçekleştirdi.

İHALE TARİHİ VE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılım için kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin bir arada uygulanacağı ifade edildi. İhale, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmayı planlayan yatırımcıların tekliflerini 30 Mart’a kadar sunmaları gerekiyor.

TEMİNAT VE ÖDEME KOŞULLARI

İhaleye katılmak için 700 milyon TL tutarında geçici teminat şartı getirildiği belirtildi. Tekliflerin yalnızca peşin olarak ve Türk lirası cinsinden verilmesi gerektiği, vadeli ödeme taleplerinin ise sözleşme aşamasında değerlendirileceği bildirildi.

