Dem Parti Siyasi Turuna CHP ile Başladı

DEM Parti, Suriye’deki güncel durum hakkında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla siyasi parti ziyaretlerine başladı. Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın ilk adresi CHP oldu. Eş Genel Başkanlar, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin süresi yaklaşık bir saatti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özel, “Çok faydalı görüş alışverişlerinde bulunduk.” şeklinde konuştu. Bakırhan ise, “Özel’e teşekkür etmek istiyorum. Halep saldırısından beri sağduyulu açıklamalarını takip ettik. Suriye’yi ve bölgeyi konuştuk.” dedi. Bakırhan, “Kürtlerin bölgede yaşadıkları ülkelerin değerleriyle bir sorunu yok, olmayacak da. Bu durum üzerinden yaratılan algıları kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Suriye bizim için önemli.” diyen Bakırhan, “Suriye’de demokratik bir zemin oluşması için mücadele yürütüyoruz. Suriye’de bir insani kriz söz konusu.” açıklamasında bulundu. Suriye’de ateşkes bulunduğunu ama bunun tam anlamıyla sağlanmadığını belirten Bakırhan, sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini ve Türkiye’nin Suriye üzerindeki rolünü yapıcı şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

<İSTİKRARIN ÖNEMİ>

Suriye’de istikrarın sağlanması gerektiğini vurgulayan Özel, “Anayasal güvence altına alınan biz çözümden yana olduk. Ortada bir sınır çizgisinin olması kardeşliği ortadan kaldırmıyor.” şeklinde ifade etti.

