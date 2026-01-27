DEM Parti ve CHP’den Ortak Çağrı: Mürşitpınar Sınır Kapısı Açılmalı

dem-parti-ve-chp-den-ortak-cagri-mursitpinar-sinir-kapisi-acilmali

Demokratik Emek Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, “Terörsüz Türkiye” süreci ve Suriye’deki güncel gelişmeler üzerine bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, eş genel başkanları ve DEM Parti heyetini bina girişinde karşıladı. Görüşme esnasında CHP heyeti, Sayek Böke ve Altaca Kayışoğlu’nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den oluştu; DEM Parti heyetinde ise Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı. Saat 10.30’da başlayarak bir saatten fazla süren görüşmenin ardından her iki taraf ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Özgür Özel, şunları ifade etti: “Bugün DEM Partisi’nin değerli Eş Genel Başkanları, partimizi ziyaret ettiler. Meclis’in kapanmasını, bu önemli gelişmeler yaşanırken doğru bulmadık. Ancak AK Parti, muhalefet partilerinin karşı çıkmasına rağmen Meclis’i tatile soktu.”

MECLİSİN KAPANMASI DOĞRU DEĞİL

Özel, şöyle devam etti: “Bu olaylar yaşanırken Meclis’in kapalı olması, siyasetin durması anlamına gelmiyor. Bu yüzden DEM Parti’nin değerli heyeti bize ziyarete geldi. Kendileriyle çok önemli görüş alışverişinde bulunduk.” Özel, siyaset anlayışlarının ayrılıklar üzerinden değil, barış ve kardeşlik üzerinden şekilleneceğini belirtti. Ülkenin barışını artırmak için Suriye’deki tüm etnik grupların bir arada var olmasının önemli olduğunu vurguladı. “İki taraftaki akrabalarımız var; bu noktada hukuk, kardeşlik hukukudur” diyen Özel, Türkiye’de yaşayan 6-8 milyon Arap vatandaşın da var olduğu ifade etti.

BARİŞ İÇİN SİYASET

Özel, tüm halkların kazanmasını hedefledikleri bir ortamda savaşı değil, barışı ön planda tutmanın gerekliliğini dile getirdi. “Bu oyunda kazanan İngilizler, Amerikalılar, İsrailliler olmamalı” şeklinde konuşan Özel, Cumhuriyet’in kurucu unsurları olan tüm etnik grupların bir arada yaşamasının önemine değindi. Ayrıca, Suriye’deki insani kriz üzerine dikkat çekerek, yardımların etkili bir şekilde ulaştırılması için Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın açılmasının önemine vurgu yaptı.

KÜRTLERLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Toplantı sonrası soruları yanıtlayan Tuncer Bakırhan, DEM Parti olarak Suriye’de insani kriz yaşandığını ve Halep’ten gelen haberlerin endişe verici olduğunu belirtti. “Kürtlerin kursaklarından boğduğu bir insanlık dramı yaşanıyor. Türkiye’nin bu meselede yapıcı bir rol üstlenmesi gerekiyor” diyen Bakırhan, Kürtlere yönelik olumsuz tutumların ortadan kaldırılması gerektiğinin de altını çizdi. “Kürtler, yaşadıkları ülkelerin değerleriyle bir sorun yaşamadıkları gibi, bir tehdit de oluşturmuyorlar” şeklinde ifade etti.

İNSANLIK DRAMINA DİYALOG İLE ÇÖZÜM

“Türkiye’nin Suriye üzerindeki rolü, yapıcı bir şekilde değerlendirilmelidir” diyen Bakırhan, Türkiye’nin bölgedeki halklar için kapsayıcı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı. “Siyasi partiler ve medya da dilini temizlemelidir” diyen Bakırhan, birleşik bir barış ortamının tesis edilmesinin önemine dikkat çekti.

ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Sonuç olarak, her bireyin, siyasi geleceğinden daha çok Türkiye’nin barışı ve bölgedeki halkların huzurunu önemsemesi gerektiğini vurgulayan Bakırhan, bu konudaki kararlılıklarını dile getirdi. Toplantının sonunda her iki liderin de basın mensuplarına sorulara samimi bir şekilde yanıt vermeleri, gelecekteki iş birliklerinin daha da güçlü bir zemin hazırlayabilisini gösterdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

