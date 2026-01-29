DEM Parti Ve Saadet Partisi’nden Suriye Görüşmeleri

Hatimoğulları ve Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile birlikte Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. DEM Parti heyetiyle Arıkan arasındaki buluşma basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Suriye’de yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Suriye’de tüm kesimleri kucaklayan politikaların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakırhan, “Kürtlerle Arapların çatışmasını istemiyoruz. Oradaki Kürtler de bir çatışma istemiyor. İç savaştan çıkmış bir ülkenin yeniden inşa edilmesini, demokratik bir zemine kavuşmasını istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA DESTEK

Suriye’de ateşkesin sürdürülmesi ve çatışmaların durması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını ulaştırabilmesi için Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın açılmasının gerekliliğini ifade etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da DEM Parti’nin Türkiye’nin Suriye’de garantör ülke olma teklifini önemsediklerine dikkat çekti. Arıkan, “Türkiye’de Türk’ün ne kadar hakkı varsa, Kürt’ün de ve diğer etnik unsurların da hakkı olduğunu her zaman savunuyoruz. Aynı şekilde komşu ülke Suriye’de de Arap’ın ne kadar hakkı varsa, Kürt’ün ve diğer etnik unsurların haklarının olduğunu her zaman ifade ediyoruz.” şeklinde konuştu.

EŞİT HAK DAĞILIMI VURGUSU

Sözlerine devam eden Arıkan, “Nasıl ki bizim coğrafyamızda Türk’ün sayısal olarak fazla olması, diğer etnik kökenlerin dışlanmasını gerektirmiyorsa, Suriye’de de Arap nüfusunun fazla olması, diğer insanların ötekileştirilmesini gerektirmemelidir. Suriye’nin kısa sürede toparlanarak tüm etnik kökenli insanlara eşit hak dağılımı yapması gerekir.” dedi. Arıkan ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir heyetle bölgeye giderek inceleme gerçekleştirmesi ve dünya kamuoyuna doğru bilgileri aktarması gerektiğini sözlerine ekledi.