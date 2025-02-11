Dem: Tarihi Çağrı Bu Ay Gelebilir

TAYİNLERİNDE BEKLENTİLERİ ANLATTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından soruları yanıtlayan Hatimoğulları, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yapmayı planladığı çağrı konusunda değerlendirmelerde bulundu. “Çağrının tarihiyle ilgili 15 Şubat’ta olabileceğine dair medyada haberler vardı. Ancak 15 Şubat’a yetişmeyebilir bu çağrı. Çünkü heyetimiz çeşitli ziyaretler yapacak” diyen Hatimoğulları, aynı zamanda hem heyetin hem de parti merkezinin istişarelerini sürdürdüğünü belirtti. Öcalan’a iletilecek sonuçların en erken bu ay içinde ulaşabileceğini düşündüğünü ifade etti. Çağrının, “Kürt sorununun bugüne kadar devam eden çatışma ve şiddet yöntemiyle çözülmeyeceği, bu sürecin hukuk ve siyaset zeminine taşınması” ile ilgili olacağını dile getirdi.

BARIŞ İÇİN İKTİDARA ÇAĞRI

Hatimoğulları, Türkiye’de herkesin barıştan yana olduğunu vurguladı. “Yaptığımız bütün görüşmelerde herkes barışın tesis edilmesinden yana mesajını vermiştir. Bu anlamıyla toplum hazır, bu anlamıyla siyaset de hazır, bu anlamıyla muhalefet de hazır” diyerek hazır olmayanın iktidar olduğunu söyledi. İktidara yönelik çağrısını yenileyen Hatimoğulları, çözüm ve diyalogla ilgili barış sürecine dair yol haritalarını açıklamaları gerektiğini vurguladı. Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, İstanbul belediyelerine yapılan operasyonların ve Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı’na verilen cezaların diyalog sürecini zayıflattığını belirtti. “Bu nedenle çağrımızı iktidara ve devlet aklına bir kez daha yapıyoruz. Barışın ve diyaloğun gelişmesinin önünü açın” diye konuştu.