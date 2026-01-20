Demir Ege Tıknaz Beşiktaş’tan Braga’ya Geçiyor

Demir Ege Tıknaz, Portekiz’e Dönüyor

Beşiktaş forması giymekte olan Demir Ege Tıknaz, Portekiz’e geri dönme kararı aldı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Rio Ave’de oynayan 21 yaşındaki futbolcu, bu kez Braga ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, Tıknaz’ın transferini Portekiz ekibi Braga ile tamamladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI: PORTEKİZ’E GİDİYOR

Braga, genç futbolcu için Beşiktaş’a 7.5 milyon euro bonservis ödemeyi planlıyor. Transfer işlemlerini tamamlamak için Tıknaz, bugün Portekiz’e uçtu. Gelen bilgilere göre, genç futbolcunun havaalanında görüntüleri kaydedildi.

SERGEN YALÇIN DUYURDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı sonrası kadro planlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor. Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak. Mutlu olmadıktan sonra yapılacak transferin kimseye katkısı olmaz” diye ifade etti.

Yalçın, “Üç aydır 100’ün üzerinde oyuncu izledik. Hem işimizi yapıyoruz hem oyuncu izliyoruz. Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar bakıyoruz. Önümüzdeki senenin planlaması içinde olması lazım bu oyuncuların. Yazın bir sürü seçenek oluyor. Şu an böyle bir seçenek yok. Adamların oynayan oyuncularını almaya çalışıyoruz. Bu da ciddi bir ekonomi gerektiriyor. Muhtemelen hafta sonuna kadar cevap gelecek. Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşayacağız ama sonunda düzlüğe çıkacağız” dedi.

SEZON PERFORMANSI

Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’ta bu sezon toplamda 17 karşılaşmada forma giyerek 1 gol atmayı ve 1 asist yapmayı başardı.