USS Gerald R. Ford Kızıldeniz’e Ulaştı

USS GERALD R. FORD KIZILDENİZ’E ULAŞTI

ABD’nin Orta Doğu’ya yönlendirdiği en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Kızıldeniz’e ulaştığı bilgisi verildi. ABD Savunma Bakanlığı, uçak gemisinin yanı sıra ona eşlik eden USS Bainbridge destroyerinin Süveyş Kanalı’ndan geçişine dair görselleri yayımladı. Daha önce yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford’un görev süresinin gelecek yıl mayıs ayına kadar sürmesinin hedeflendiği ifade edilmişti. USS Gerald R. Ford, en son Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’ye kaçırılma operasyonu için Karayipler’de görev yapıyordu. Bu dev uçak gemisi, operasyonun tamamlanmasının ardından İran Savaşı için Orta Doğu’ya doğru yola çıktı. Şu an itibarıyla bölgede iki ABD uçak gemisi aktif olarak görev alıyor; USS Gerald R. Ford Kızıldeniz’de, USS Abraham Lincoln ise Umman Denizi’nde.

ABD’NİN ASKERİ YIĞINI ARTMIŞ DURUMDA

İran ile patlak veren savaşın etkisiyle ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı. ABD Donanması’nın askerî operasyona hazır gemilerinin yaklaşık yüzde 41’i Orta Doğu’da konumlanıyor. İki uçak gemisinin yanı sıra, bölgede üslerde yüzlerce savaş uçağı da mevcut. İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında süregelen müzakereler esnasında, 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırılar düzenledi. İran ise, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerine saldırılarla yanıt verdi.

İRAN’DA SAYISIZ KAYIP

ABD-İsrail ortak saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği bildirilmekte. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, bu saldırılarda 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.