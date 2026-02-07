Demirtaş’ın Sessizlik Kararı Siyaseti Etkileyecek Mi

Gazeteci Aytunç Erkin, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Erkin, Demirtaş’ın son zamanlarda “açıklama yapmama” kararı aldığını ve yalnızca yakın çevresiyle iletişim kurduğunu aktardı. Erkin, “Selahattin Demirtaş’ın ‘açıklama’ yapmama kararı aldığı ve yakın çevresi dışında kimseyle görüşme yapmadığını öğrendim. Hatta bazı gazetecilerin sorularını da kibar bir dille reddettiği bilgisine ulaştım. Bakalım; Bahçeli’nin ikinci kez “Demirtaş çıksın” talebinden sonra konuşur mu? Ya da tahliye gelir mi? Bildiğim şu: HDP’nin eski Eş Genel Başkanı tahliye olursa siyasette kartlar yeniden dağılacak!” dedi.

DEMİRTAŞ’IN NOTU VE SESSİZLİĞİ

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Edirne Cezaevi’nde yaptığı ziyareti sonrası, “Erdoğan ile görüşüp, ‘Size karşı kin duymuyorum’ demek istiyor” ifadelerinin ardından el yazısıyla bir not paylaşmıştı. Demirtaş, “Beni en çok zorlayan şey imasında dahi bulunmadığım sözlerin düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır” şeklinde konuşmuştu.

BAHÇELİ’NİN TALEBİ VE SALİH KALMIŞ OLAYI

Aytunç Erkin, Demirtaş’ın bu gelişmenin ardından bir sessizlik kararı aldığını ve gazetecilerin sorularına yanıt vermediğini vurguladı. Erkin, “Meclis eski Başkanı Bülent Arınç’ın kendisini ziyaretinden sonra (11 Kasım 2025) yaptığı ‘Sayın Erdoğan’la görüşme talebi var. ‘Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı’na da ona sadece şunu söyleyeceğim dedi: Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona’… İnşallah dedim ben de kendisine ve vedalaştık” ifadesinin ardından Demirtaş’ın yalanlama yaptığını belirterek, “Buraya onurumla girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden çıkarım” dediğini hatırlattı.

Erkin, Demirtaş’ın kararının ardından Bahçeli’nin “Demirtaş çıksın” talebinin ardından konuşup konuşmayacağını ya da tahliye edilip edilmeyeceğini sorguladı.