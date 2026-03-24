Demokrat Vekilden Trump’ın Savaş Bütçesine Sert Eleştiri

Donald Trump yönetiminin İran operasyonları için talep ettiği büyük bütçe, ABD Kongresi’nde gündeme geldi. Demokrat Kongre Üyesi Ro Khanna, 22 Mart 2026 tarihinde paylaştığı video mesajında, savaşın Amerikalı vergi mükelleflerine getirdiği ağır yükü ele aldı. Khanna, Trump’ın talep ettiği ek 200 milyar doların İran’daki savaşa değil, Amerikalıların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

NE YAPIYORUZ BİZ BURADA?

Khanna, videolu açıklamasında Trump’ın savaş ısrarını sert bir şekilde eleştirerek, “Donald Trump, İran’daki savaşı sürdürmek için 200 milyar dolar daha istiyor. Ne yapıyoruz biz burada?” şeklinde bir soru yöneltti. Bu paranın Amerika’da büyük faydalar sağlayabileceğine inanan Khanna, 200 milyar dolarla gerçekleştirilebilecek projeleri sıraladı: Ücretsiz Eğitim: Her Amerikalı genç için ücretsiz devlet üniversitesi eğitimi, Yeni Okullar: 1000 yeni meslek okulu açılması, Öğretmenlere Zam: Her öğretmene minimum 60 bin dolar maaş, Çocuk Bakımı: Günlük 10 dolarlık evrensel çocuk bakımı hizmeti.

ORTA DOĞU’YA PARA AKITMAKTAN BIKTIK!

Operasyonların ilk 10 gününde maliyetin 10 milyar doları aştığı bilgileri ışığında Khanna, “Orta Doğu savaşlarına milyarlarca dolar akıtmaktan bıktım. Bu parayı kendi ülkemizdeki topluluklara harcayalım” ifadelerini kullandı. Daha önce de Trump’ın eylemlerini “yasadışı rejim değişikliği savaşı” olarak adlandıran Khanna, bu politikaların Amerikalı halka ihanet olduğunu savundu.

SAVAŞIN MALİYETİ AMERİKAN RÜYASINI VURUYOR

Khanna’nın bu açıklamaları, ABD içindeki ekonomik huzursuzluğun boyutlarını da gözler önüne serdi. Savaş bütçesinin eğitim ve çocuk bakımı gibi temel hizmetlerden etkin bir şekilde alındığını iddia eden vekilin bu söylemleri, sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kamuoyunda, Trump yönetiminin “Önce Amerika” (America First) sloganının, İran topraklarında göz ardı edildiği yorumları öne çıktı.