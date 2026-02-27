Demokratlar Trump’ın İran Macerasına Engel Olacak

ABD’DE DEMOKRATLAR’DAN TRUMP’A KARŞI ÖNLEM HAZIRLIĞI

Demokrat Partili meclis üyeleri, Donald Trump’ın İran konusunda yeni bir askeri maceraya atılmasını engellemek için harekete geçiyor. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat Kongre üyesi Gregory Meeks, planladıkları adımlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, savaş yetkileri yasa tasarısını gelecek hafta gündeme getireceklerini ifade etti. Meeks, Cumhuriyetçi Thomas Massie ve Demokrat Ro Khanna’nın ortak hazırladığı tasarının önemine dikkat çekerken, Trump’ın Kongre onayı olmadan İran’a karşı askeri güç kullanmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

SAVAŞ YETKİLERİ TASARISI

Massie ve Khanna tarafından oluşturulan yasa tasarısı, Trump’ın İran’a karşı askeri müdahalede bulunabilmesi için Kongre onayı almasını zorunlu hale getiriyor. Tasarının destekçileri, Anayasa’nın savaş ilanı yetkisini Kongre’ye verdiğini, bu nedenle tek taraflı askeri eylemlerin Anayasa’yı ihlal edeceğini savunuyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde tasarının kabul edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, Demokratların büyük bir kısmı ve bazı Cumhuriyetçiler, İran’a askeri bir müdahaleye karşı temkinli bir duruş sergiliyor.

