Denetimler Sonrası Green Park Otel’de Eksiklikler Tespit Edildi

BOLU’DA YAŞANAN YANGINDAN SONRA DENETİMLER ARTTI

Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde geçen yıl meydana gelen ve 76 can veren otel yangınının ardından, Türkiye genelinde otellere yönelik denetimlerin başlatıldığı bilgisi geldi. Kocaeli’deki oteller de bu denetimlerden nasibini aldı. Sonuçlar doğrultusunda, Kartepe’de bulunan Green Park Otel’in yangın ve afet güvenliği önlemlerini yeterince yerine getirmediği belirlendi.

KONTROLLER SONUCUNDA MÜŞTERİ ALIMI DURDU

Edinilen bilgilere göre, Kartepe Belediyesi tarafından yürütülen kontroller sonucunda Green Park Otel’de bazı mevzuata aykırı eksiklikler tespit edildi. Bunun üzerine otel yönetimi, eksikliklerin giderilmesi için belediyeden süre talep etti. Bu süre zarfında otelin konaklama hizmetlerine kapatıldığı, müşteri alımının durdurulduğu ve gerekli tadilat çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Belediye yetkilileri, eksiklerin giderilmesi amacıyla otel yönetimine bir zaman aralığı tanırken, denetimlerin salı günü yapılacağı belirtildi.

BAŞKAN KOCAMAN’DAN MÜHÜRLEME AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kamuoyunda yer alan “mühürleme” iddialarını yalanladı. Kocaman, “Mühürlenme yok, yerel basına bu konuyla ilgili bir açıklama yaptım, şu anda mühürleme işlemi söz konusu değil. Kontroller yapıldı ve süre verildi. Bu süre içinde gereken başvuru ve evrakları sunup eksiklikleri giderip gidermediklerini öğrenip bir karar vereceğiz. Şuan orası işlemiyor, işveren kendi inisiyatifiyle burayı tadilat amacıyla kapalı tutuyor. Otelde şu an konaklama yok.” ifadelerini kullandı.

ŞEFFAFLIK BEKLENTİSİ VURGULANDI

CHP Kartepe İlçe Başkanı Cihan Çakır, otelle ilgili Kartepe Belediyesi’nin tespit ettiği eksikliklerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti. Çakır, “Kartepe’mizin önemli turizm merkezlerinden The Green Park Otel’deki yangın güvenliği ve ruhsat eksiklikleri konusunda gelişmeleri takip ediyoruz. Kartalkaya faciasının acısını hala yüreğimizde taşıyoruz. Hiçbir işletmenin benzer risk taşımasına izin verilmemeli. Kartepe Belediye Başkanı’nın eksikliklerin giderilmemesi durumunda oteli mühürleme tehdidi, geç kalınmış bir adımdır. Ancak, süreçteki belirsizlikler ve mahkeme kararları kamuoyunda soru işaretleri oluşturuyor.” dedi. Çakır, ayrıca, “Hukuki süreçler önemlidir fakat yangın güvenliği gibi hayati konularda gecikme kabul edilemez.” sözlerine yer verdi.