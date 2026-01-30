Tesla Model S ve Model X Üretimini Durduruyor

Elektrikli otomobil alanında öncü konumda bulunan Tesla, gerçekleştirdiği mali toplantıda otomotiv sektörünü sarsan bir açıklamaya imza attı. Şirketin CEO’su Elon Musk, öncelikli modellerinden olan Model S ve Model X’in üretiminin kademeli olarak sonlandırılacağını ve fabrikalarının tamamen otonomi temalı bir geleceğe yönelik değiştirileceğini duyurdu.

HEDEF YILDA 1 MİLYON OPTIMUS ROBOT

Musk, bu kararı “üzücü” olarak tanımlarken, şirketin vizyonunda önemli bir değişiklik olduğunu belirtti. Kaliforniya’nın Fremont tesislerinde oluşacak boş üretim hatları, Tesla’nın insansı robot projesi olan Optimus’un seri üretimi için yeniden yapılandırılacak. Tesla, bu değişimle birlikte yılda 1 milyon adet Optimus robot üretmeyi amaçlıyor.

SATIŞ RAKAMLARI KARARDA ETKİLİ OLDU

Son dönemde yapılan yenilemelere rağmen, Model S ve Model X’in beklenen satış rakamlarına ulaşamaması, bu kararın arkasındaki nedenlerden biri oldu. Verilere göre; Cybertruck, Model S ve Model X’in toplam satış miktarı 50 bin civarında kalırken, Model 3 ve Model Y’nin toplam satış adedi 1.6 milyonun üzerine çıktı. Şirketin üretim odaklı geleceği ise Model 3, Model Y ve Cybertruck üretimi üzerinden şekillenecek.