Deniz Oktay Cinayetinde Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

30 YAŞINDAKİ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kent merkezinde yaşayan 30 yaşındaki Deniz Oktay, geçtiğimiz yıl nisan ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönemedi. Ailesinin başvurusu sonucunda başlatılan soruşturma sürecinde, Oktay’ın cep telefonu sinyallerinin Tepebaşı ilçesinin kırsal alanındaki ormanlık bölgede tespit edildiği belirlendi. Yapılan aramalar neticesinde, Oktay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak tespit edilen İdris Gökmen, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökmen hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Dava, 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

SANIK İFADE VERDİ

İlk duruşmaya sanık Gökmen, Deniz Oktay’ın aile üyeleri ve taraf avukatları katılım gösterdi. Mahkeme sırasında ifade veren sanık, Oktay ile yaklaşık iki aydır bir ilişki içinde olduklarını, olay gecesi kırsal bir alana gittiklerini ve burada bir tartışma yaşandığını belirtti. Olay sonrası korkuya kapıldığını ifade eden Gökmen, ertesi gün cesedi tekrar olay yerine götürdüğünü ve ateşe verdiğini itiraf etti. Duruşmada Deniz Oktay’ın yakınları, sanıktan şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.