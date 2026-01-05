Deniz Oktay Cinayetinde Şüpheli İdris Gökmen Tutuklandı

deniz-oktay-cinayetinde-supheli-idris-gokmen-tutuklandi

Kent Merkezindeki Kaybolma Olayı

30 yaşındaki Deniz Oktay, geçen yıl nisan ayında, evinden çıktığı günden itibaren kayıplara karıştı. Ailesinin yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, cep telefonunun sinyalleri Tepebaşı ilçesinin kırsal bir bölgesindeki ormanlık alandan tespit edildi. Yapılan aramalarda Oktay’ın cansız bedeni bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI TALEBİ

Soruşturma sürecinde şüpheli olarak belirlenen İdris Gökmen, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökmen hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Dava süreci, 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

OLAY ANINI ANLATTI

Duruşmaya, sanık Gökmen’in yanı sıra Deniz Oktay’ın yakınları ve taraf avukatları da katıldı. Mahkemede ifade veren sanık, Deniz Oktay ile yaklaşık iki aydır ilişki yaşadıklarını belirtti. Olayın gerçekleştiği gece birlikte kırsal alana gittiklerini ve burada yaşanan tartışmanın kontrolden çıktığını aktardı. Gökmen, olaydan sonra duyduğu korku nedeniyle ertesi gün olay yerine yeniden döndüğünü ve cesedi ateşe verdiğini itiraf etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Duruşmada Deniz Oktay’ın yakınları, sanıktan şikâyetçi olduklarını ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

