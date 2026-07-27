Deniz Sapmaz Türk Golfünde Bir İlke İmza Attı

Deniz Sapmaz, Avrupa Golf Birliği turnuvasında Türk golf tarihinde bir ilki başardı. 25 ülkeden 144 sporcunun katıldığı organizasyonda ilk 36 çukuru geçti. 17 yaşındaki sporcu, 54 çukur sonunda final turuna kalmayı başardı. Turnuvayı 43. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Allerum kasabasında düzenlenen bu mücadelede başarılı bir performans sergiledi.
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