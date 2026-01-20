Deniz Seki Yıllar Sonra Bayhan Hakkında Konuştu

Ahmet San, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki’nin jüri olarak görev aldığı 2003 yılında Kanal D’de yayımlanan Popstar yarışmasına katılan Bayhan Gürhan, kendine özgü yorumlarıyla dikkat çekmişti. Geçmişte işlediği bir cinayet sebebiyle cezaevinde kalmış olan sanatçının bu durumu ortaya çıktığında, Deniz Seki, sert ifadelerle tepkisini göstermişti. Deniz Seki, Bayhan’ın geçmişi üzerine yaptığı açıklamada, “Bayhan’ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz” demişti.

DENİZ SEKİ’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Yıllar sonra Deniz Seki, Bayhan hakkında yeniden konuştu. Danla Bilic’in ‘DanlaCast’ adlı podcast programına katılan Seki, geçmişteki tartışmasının yanlış anlaşıldığını ve asıl probleminin Bayhan’ın kendisiyle ilgili değil, başka bir durumdan kaynaklandığını belirtti. Seki, “Problem Bayhan’a olan sinirim değildi. Başka bir şey vardı o gün orada. Çocukla aramda hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.

DUET HAZIRLIĞI

Deniz Seki, Bayhan ile bir düet yaparak insanların aralarında herhangi bir sorun olmadığını kanıtlayacağını da sözlerine ekledi. Bu durum, taraflar arasındaki gerginliğin son bulacağı umudunu doğuruyor.

