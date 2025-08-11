Gündem

Deniz Servan Narin Motosiklet Kazasında Vefat Etti

deniz-servan-narin-motosiklet-kazasinda-vefat-etti

OTOBANDA TRAFİK KAZASI

Otoyolun İzmit geçişinde, Ankara yönünde meydana gelen bir olayda, sosyal medya içerik üreticisi Deniz Servan Narin’in motosikleti, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir TIR ile çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAZADA AĞIR YARALANMA

Kazada ağır yaralanan Narin, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, kazanın anına ait görüntü de ortaya çıktı. Deniz Servan Narin’in Instagram’da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunuyordu.

