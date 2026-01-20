Deniz Suyunda Çekilme Endişeleri Artıyor: Datça ve Tekirdağ’daki Gözlemler

deniz-suyunda-cekilme-endiseleri-artiyor-datca-ve-tekirdag-daki-gozlemler

Muğla’nın Datça ilçesinde ve Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi sahilinde deniz suyunda önemli bir çekilme gözlemlendi. Datça’daki Kumluk Plajı’nda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre geri çekildi. Suyun çekilmesiyle birlikte, normalde deniz altında kalan alanlar ortaya çıkarken, deniz tabanındaki taşlar ve yosunlar görünür hale geldi. Bu durumda, bazı vatandaşlar plajda yürüyüş yaparak anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekti.

TEKİRDAĞ’DA DA ÇEKİLME GÖZLEMLENDİ

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçe merkezindeki sahilde ise deniz suyunun 10 metre kadar çekildiği rapor edildi. Bu durum, daha önce su altında kalan alanların görünür hale gelmesine neden oldu. İlçe sakinleri, denizdeki bu ilginç durumu cep telefonlarıyla kaydetmeyi tercih etti.

Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, deniz suyundaki çekilmenin meteorolojik koşullardan kaynaklandığını belirtti. Eroğlu, “İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok” diyerek, sözlerine devam etti. “Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle meydana gelen bir olaydır. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir.” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Berlin’de Türk Büyükelçiliği’ne Saldırı Gerçekleşti

Berlin'deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, gece saatlerinde bir grubun saldırısına uğradı. Açık hava vandallığı yapan iki genç gözaltına alındı.
Gündem

Burçin Baykal’ın Trajik İntiharı Gündemde

Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Daha önce kardeşi Burak Baykal'ın da aynı şekilde hayatına son verdiği belirtildi.
Gündem

Bodo/Glimt Manchester City’yi Şampiyonlar Ligi’nde Devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt, Manchester City'yi 3-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Norveç ekibi, gecenin en dikkat çekici sonucunu aldı.
Gündem

Trump’tan Suriye’deki DAEŞ Mahkumları Açıklaması

ABD Başkanı Trump, Suriye'deki YPG/SDG kontrolündeki hapishanelerden DAEŞ'lilerin kaçmasını eleştirerek, Suriyeli liderle iş birliği yaptıklarını vurguladı.
Manşet

Bodo/Glimt Manchester City’yi Şampiyonlar Ligi’nde Kızdırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt, Manchester City'yi 3-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Norveç ekibi, lig aşamasının son iki haftasında dikkatleri üzerine çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.