Deniz Suyunda Çekilme Endişeleri Artıyor: Datça ve Tekirdağ’daki Gözlemler

Muğla’nın Datça ilçesinde ve Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi sahilinde deniz suyunda önemli bir çekilme gözlemlendi. Datça’daki Kumluk Plajı’nda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre geri çekildi. Suyun çekilmesiyle birlikte, normalde deniz altında kalan alanlar ortaya çıkarken, deniz tabanındaki taşlar ve yosunlar görünür hale geldi. Bu durumda, bazı vatandaşlar plajda yürüyüş yaparak anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekti.

TEKİRDAĞ’DA DA ÇEKİLME GÖZLEMLENDİ

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçe merkezindeki sahilde ise deniz suyunun 10 metre kadar çekildiği rapor edildi. Bu durum, daha önce su altında kalan alanların görünür hale gelmesine neden oldu. İlçe sakinleri, denizdeki bu ilginç durumu cep telefonlarıyla kaydetmeyi tercih etti.

Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, deniz suyundaki çekilmenin meteorolojik koşullardan kaynaklandığını belirtti. Eroğlu, “İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok” diyerek, sözlerine devam etti. “Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle meydana gelen bir olaydır. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir.” ifadelerini kullandı.