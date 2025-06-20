“Denizli’de 29 Yaşındaki Esra’nın Ölümü”

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Kayaköy Mahallesi’nde yer alan bir apartmanın 5. katındaki dairesinde yaşayan Esra Ekinci, evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ekinci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının sosyal medyada emlak ve psikoloji konularında videolar paylaştığı görülüyor.

CENAZE TÖRENİ

Ekinci’nin cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.