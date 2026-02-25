Denizli’de Kayıp 14 Yaşındaki Kız İçin Arama Başlatıldı

MURATDEDE MAHALLESİNDE KAYIP ÇOCUK İHBARI

Muratdede Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Akkaya, polise başvurarak kayıp kızı hakkında bilgi verdi. Akkaya, pazartesi sabahı okula gitmek üzere evden ayrılan 14 yaşındaki kızı Rabia Akkaya’dan bir daha haber alamadıklarını duyurdu. Baba, öncelikle kendi çabalarıyla arama yaptıklarını ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yapılan ihbar üzerine, polis ekipleri hemen arama çalışmalarına başladı. Rabia’nın bulunması için geniş çaplı bir araştırma sürdürülüyor. Ekipler, mahallede ve çevresinde vatandaşlardan bilgi almak üzere devreye girdi. Durumun bir an önce aydınlatılması bekleniyor.

