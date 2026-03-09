Deprem Bilim Kurulu Üyesinden Denizli Depremi Açıklaması

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Deprem Bilim Kurulu Üyesi Sözbilir, deprem hakkında yaptığı yazılı açıklamada, olayın Buldan’ın kuzeyinde, 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade etti. Profesör Dr. Sözbilir, depremin Pamukkale Fay Zonu üzerinde geliştiğini belirterek, “Pamukkale Fay Zonu 5 fay segmentinden oluşan toplam 50 kilometre uzunluğunda diri bir faydır. Denizli için önemli bir sismik kaynak konumundadır. Fakat fay segmentlerinin uzunluğu 7 ile 12 kilometre arasında değiştiğinden 6-6,5 büyüklüğüne varan depremler üretebilir” şeklinde bilgi verdi.

DEPREMİN ODAK MEKANİZMASI

Meydana gelen depremin odak mekanizma çözümüne dair değerlendirmelerini de paylaşan Sözbilir, depremin sol yanal doğrultu atımlı oblik normal faydan kaynaklandığını açıklığa kavuşturdu. Bu durumun halk arasında panik yaratacak bir durum olmadığını vurguladı.

ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR

Pamukkale Fay Zonu’nun birbirine paralel kısa fay parçalarından oluştuğunu belirten Sözbilir, büyüklüğü 4’e varan artçı depremlerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Ancak yine de halkın panik yaşaması için bir sebep bulunmadığını ifade etti.