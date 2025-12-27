Deprem Bölgesine 455 Bin Konut Teslim Edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te gerçekleşen ve 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa süreci tamamlanma aşamasına geldi.

TAMAMLANAN KONUT SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Deprem bölgesinde, toplam 455 bin 357 konut ve iş yeri inşaatının tamamlandığı bildirildi. Tamamlanan bu yapılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenecek bir törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

TÖRENDE CANLI BAĞLANTILAR OLACAK

Tören sırasında Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman illerinde canlı bağlantılar gerçekleştirilerek anahtar teslimlerinin yapılacağı belirtildi.