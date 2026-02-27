Deprem Konutları İçin Çarpıcı Demir Hesabı Açıklandı

Türk halkı, 6 Şubat’ta yüzyılın deprem felaketinde yaşanan acıları anmak amacıyla bir araya geldi. Aynı zamanda, bu zorlu süreçte yaraları sarmanın getirdiği gurur da hissedildi. Depremin hemen ardından başlatılan yaraları sarma ve şehirleri yeniden inşa etme çalışmaları, 455 bin konutun inşa edilip hak sahiplerine teslim edilmesiyle başarıya ulaştı. Cumhurbaşkanı’nın takibi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın liderliğinde yürütülen bu yeniden inşa seferberliği, 11 ilde sosyal ve kamusal alanlarda devam ediyor. Bu süreçte 11 ilde sadece apartman binaları değil, köy evleri, camiler, okullar, kamu binaları, hastaneler, çarşılar, müzeler, spor kompleksleri ve çeşitli yapılar da inşa ediliyor.

DEPREM KONUTLARI İÇİN ÇARPICI DEMİR HESABI

Bu tarihi inşa seferberliğinin boyutlarını gözler önüne sermek için bir demir hesabı yapıldı. İnşaat sektöründeki Türkiye ortalaması dikkate alındığında, 100 metrekarelik bir inşaat için 3-4 ton demir kullanıldığı belirtiliyor.

455 BİN KONUT İÇİN 1,5 MİLYON TON DEMİR

Bu ortalamaya göre, 455 bin konut inşası için toplamda 1 milyon 592 bin 500 ton demir ihtiyacı söz konusu. Bunun yanı sıra, 1 ton demirden 7 bin 850 metre çelik donatı üretilebiliyor. Bu veriler ışığında, 455 bin konut için 12,5 milyar metre çelik donatı kullanılması gerekiyor.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 312 KEZ SARACAK UZUNLUKTA

Bu uzunluk, çarpıcı bir kıyaslama imkanı sağlıyor. 12,5 milyar metrelik ölçüm, dünyanın çevresi (40.075 km) ile karşılaştırıldığında 312 katı bir mesafeye denk geliyor. Yapılan hesaplamalara göre, 3 yıllık süreçte inşa edilen 455 bin deprem konutunda kullanılan toplam çelik donatının, dünyayı 312 kez saracak uzunluğa ulaştığı görülüyor.