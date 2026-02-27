Epstein’in Ölümünü Duyuran Kullanıcıya İlişkin Belgeler Açıklandı

ABD ADALET BAKANLIĞI’NDAN YENİ BELGELER

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dahilinde paylaştığı belgelerde dikkat çekici detaylara yer veriyor. Bu belgelerde, NY Daily News’in 2019 yılına ait bir haberi de bulunuyor. İlgili haberde, Epstein’in ölümünün kamuoyuna açıklanmadan yaklaşık 30 dakika önce bir 4chan kullanıcısı tarafından duyurulduğuna vurgu yapılıyor. Kullanıcı, “Nasıl bildiğimi sormayın ama Epstein bir saat önce kendini asması ve kalbinin durması sonucu öldü.” şeklinde bir mesaj paylaşıyor.

ADALET BAKANLIĞI KULLANICININ KİMLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Belgelerde, Adalet Bakanlığı’nın Epstein’in ölümüyle alakalı soruşturma çerçevesinde, söz konusu paylaşımın yapıldığından 4 gün sonra 4chan’a kullanıcının IP adresini talep eden bir mahkeme celbi gönderdiği görülüyor. 4chan, Adalet Bakanlığı’nın talebine yanıt verirken, forumda 4 gönderim yapan kullanıcının kimliğini tespit edebilmek için gerekli bilgiyi telekomünikasyon şirketi AT&T’den talep etti. Ancak şirket, kablosuz dinamik IP adresleriyle ilişkili kayıtları tutmadığı gerekçesiyle bu bilgiyi sağlayamadığını bildirdi. Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki diğer belgelerinde ise “Hükümet, 4chan gönderisiyle ilgili elde ettiğimiz tüm kayıtları sunmuştur. Gönderiyi yapan kişi dinamik IP kullanmış olduğundan, elde edilen kayıtlarda gönderinin yazarı açıklanmamıştır.” ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA YENİ TARTIŞMALAR

Belgelerin arasında, Epstein’in ölümünden dört gün sonrasını gösteren bir raporun da sosyal medyada dikkat çektiği ve bazı tartışmalara yol açtığı belirtiliyor. Mahkeme celbi üzerindeki raporda, Epstein’in öldüğü 10 Ağustos 2019 tarihinde anonim bir tadında, “Dün gece 0415 sayımından sonra onu düz kelepçeleyip tekerlekli sandalyeyle revire götürdüler ama triyajdaki tek bir hemşire dahi onunla konuştuğunu söylemiyor. Sonra bir kamyonetin geldiğini öğrendik. Yargıç kararı yoksa hafta sonları tahliye yapmıyoruz. Sonrasında öğrendik ki tek kişilik hücreye alınmış ve kendini asmış.” ifadeleri öne çıkıyor.

JENKİN’İN İDDİALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Paylaşımın devamında ise kritik söylem, “Mesele şu: Kamyonet kayıtlara giriş yapmadı ve plaka numarasını da kaydetmemişiz. Kapıdan içeri alan nöbetçinin dediğine göre kamyonetin arkasında yeşil asker üniformalı biri de varmış. Millet, şu anda titriyorum, sanırım onu değiştirdiler.” şekilde aktarılıyor. Bu ifadelerin ise “Roberto Grijalva” isimli cezaevi görevlisinin “4chan” platformunda yaptığı yorumla benzerlik taşıdığı iddia ediliyor. Ağustos 2019 tarihli belgelere göre Grijalva’nın, Epstein’in ölümünden bir gün önce New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde görevde olduğu belirtiliyor.

JEFFREY EPSTEIN’İN ÖLÜMÜ

Yaşının altında onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Dava dosyalarında yer alan isimler arasında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü figürler bulunuyor.