“Deprem Konutları Osmaniye’de Tamamlandı”

BAKAN MURAT KURUM’DAN AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye’de tamamlanan deprem konutları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, “Devlet daha ne yapsın ki?” diyerek, Osmaniye’de yeni yuvasına kavuşan vatandaşın duygularını paylaştı. Eklediği sözlerle, “Böyle bir millete ne yapsak az gelir. Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, sosyal medya üzerinden Osmaniye’deki deprem konutlarına ait görüntüleri paylaştı.

AFET SONRASI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşası için yoğun çalışmalar devam ediyor. Deprem bölgesindeki çeşitli köyler ve şehirlerde 1900’den fazla şantiyede, 160 binden fazla personel, afet konutlarının inşasında aralıksız olarak çalışıyor. 11 ilde 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut ve iş yeri sayısı ise 130 bin 565’e ulaştı. 2024 yılının sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 201 bini geçmesi hedefleniyor.

OSMANİYE’DEKİ İNŞAAT ÇALIŞMALARI

Osmaniye’de de depremden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor. Şehirde bugüne kadar 5 bin 410 konut ve iş yeri tamamlanıp hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Bu sayının yıl sonunda 5 bin 632’ye yükselmesi planlanıyor. TOKİ İnşaat Mühendisi Tuğrul Cantürk, “Osmaniye’de 7 bin 418 konutun ihalesini tamamladık ve yapımını başlattık,” dedi. Cantürk, ayrıca 1,950 köy evinin inşasına başladıklarını belirtirken, “Toplamda Osmaniye’de 9 bin 368 konutun ihalesi yapıldı. 180 köy evi teslim edildi ve şu anda 3 bin 658 konutun inşası devam ediyor,” şeklinde konuştu.

HAK SAHİPLERİNDEN YORUMLAR

Hak sahibi Mevlüt Özer, 6 Şubat depremlerinde TOKİ’nin yaptığı konutların herhangi bir hafif hasar bile almadığını belirterek, bu konutların sağlamlığını vurguladı. Konutuna yerleşen Gönül Görgel, “Hak sahipleri gelip konutlarına otursunlar, rahat bir şekilde uykularını uyusunlar,” diyerek, yeni konutlarının keyfini yaşadığını dile getirdi. Diğer bir hak sahibi Melek Birol ise “Evin bana çıkacağını tahmin bile etmemiştim, hiç ümidim yoktu. Hayallerim gerçek oldu. Devletimiz hep yanımızdaydı,” şeklinde duygularını paylaştı.