Deprem sonrası çadır fiyatları arttı

İSTANBUL’DA DEPREM PANİĞİ

İstanbul’da bugün saat 12.49’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Şehrin genelinde birçok kişi kendini sokaklara attı ve geceyi geçirmek için park ve yeşil alanlara yöneldi. Afet sonrası güvenli alan arayan vatandaşların yoğun ilgisi, birçok çadır modelinin kısa sürede tükenmesine yol açtı.

FİYAT ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kamp malzemeleri satıcıları talepteki artışı fırsata çevirerek fiyatlarda ciddi artışlara gitti. 23 Nisan’da 25 bin 415 liradan satılan 10 kişilik aile çadırı, deprem sonrası 33 bin 915 liraya yükseldi. Böylece bir günde 8 bin 500 lira zam yapıldı. Aynı dönemde 23 Nisan’da 9 bin 999 liraya satılan 6 kişilik çadırın fiyatı ise 10 bin 999 liraya çıktı.

HUKUKSAL TEDBİRLER VE UYARILAR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, çadır fiyatlarındaki artışı değerlendirirken, “Bunlar felaket vurguncuları. İnanılmaz şekilde deprem endişesi taşıyan yurttaşlardan haksız para kazanma peşindeler” ifadesini kullandı. Ağaoğlu, haksız fiyat artışında bulunan satıcılara karşı bilinçli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, “Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na internet üzerinden de başvurulabiliyor” dedi.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETTE BULUNSUN

Ağaoğlu, tüketicilerin haksız fiyat artışları konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı. “Tüketiciler, başvurularını Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na yapmalı; fiyat değişikliklerini gösteren belgelerle şikayette bulunmalıdır” dedi. Ayrıca, “Deprem nedeniyle korkan vatandaşların sırtından haksız para kazanmak ahlaki bir yoksulluktur” açıklamasında bulundu.