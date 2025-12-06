Deprem Uyarısı: Naci Görür Sessizliğe Dikkat Çekti

Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin azalmasının ardından toplumun bu süreçte rehavete girdiğini belirterek, “Tam zamanı” ifadeleriyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sessizliğin önemine vurgu yaptı.

İŞTE BU ZAMANLAR KONUŞULACAK ZAMANLAR

Görür, Türkiye’nin yaklaşık 14 milyon yıldır bir deprem kuşağında bulunduğunu ve sarsıntıların milyonlarca yıl daha süreceğini ifade etti. “Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alınacak zamanlar. Deprem ebedi ve ezeli. Bırakın ‘olacak mı, olmayacak mı?’ diye sormayı. Ülkemizin çoğu yerinde deprem olur, olursa felaket olur” şeklinde konuştu. Görür, depremin yönetilmesinin “soru sorularak değil, hazırlık yapılarak” mümkün olduğunu belirtti ve sadece deprem anına odaklanmanın kalıcı bir çözüm olmadığını ifade etti.

DEPREM DİRENÇLİ KENTLERİ KONUŞALIM

Görür, Türkiye’de can kayıplarını önlemek için belirli adımların atılması gerektiğini vurguladı. “İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. Deprem konuşmayı, çaka satmayı bir kenara bırakalım artık. Deprem dirençli kentler nasıl inşa edilir, onu konuşalım. Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım” diyerek konuya dikkat çekti.